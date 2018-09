Rodičom Lojovi a Kanócz je už byt pritesný: Hľadanie novej strechy nad hlavou má dva háčiky

Snívajú o novom hniezdočku! Partnerom a známym hercom Jurajovi Lojovi (35) a Zuzane Kanócz (38) nedávno pribudol piaty člen rodiny.

Hrdí rodičia syna Lucasa (4) a dcéry Izabellky (2) sa v trojizbáku tešia z dievčatka Leyly. Zdá sa, že u nich doma sa tým opäť nastolila bytová otázka, na ktorú len sťažka hľadajú odpoveď. A dôvodov, prečo je problém zohnať si väčšiu strechu nad hlavou, je viac!

Kanócz a Loj sa usadili v paneláku v bratislavskom Ružinove. Štvrť plná zelene a dobrého dopravného spojenia je natoľko obľúbená, že ceny tamojších nehnuteľností patria medzi najvyššie na Slovensku. Hoci sa prominentným rodičom nedávno narodilo tretie dieťatko, budú sa aj naďalej musieť tlačiť vo svojom trojizbovom byte.

O sťahovaní do väčšieho totiž nemôže byť v prípade mladej rodinky ani reči. „Každý uvažuje, sníva, ale po prvé, finančné prostriedky v Bratislave na to nie sú, lebo ceny sú tu vyšpičkované, že to je šialené,“ povedal Novému Času Juraj, ktorý momentálne hviezdi v šou Tvoja tvár znie povedome. „A po druhé, nám sa štvrť veľmi páči, lebo máme všetko poruke. Ťažko by sa nám odtiaľ odchádzalo,“ uviedol herec s tým, že so Zuzkou nezaspali na vavrínoch. „Boli sme pozerať byty i domy, ale nič nespĺňalo naše podmienky tak ako náš byt. Osobne by som sa rád presťahoval do väčšieho, ale všetko je otázka času a peňazí,“ dodal Loj.