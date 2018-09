Od vážneho kolapsu uplynul rok: Pripravuje sa Boris Pršo na veľký návrat do Markízy?

Chystá sa na svoj veľký návrat?! Markizák Boris Pršo (35) má za sebou naozaj náročné obdobie.

Len nedávno uplynul presne rok od jeho kolapsu počas generálky tanečnej šou Let’s Dance. Odvtedy sa Pršo podrobil liečbe vo viacerých zariadeniach a je našťastie z najhoršieho vonku. Na sociálnej sieti čoraz častejšie dáva najavo, že mu práca chýba. A zdá sa, že Boris by pomaly, ale isto prácu privítal. Čo na to kompetentní zo Záhorskej Bystrice?!

Pršo patril medzi najvýraznejších redaktorov Markízy. Okrem toho mal ako šéfdramaturg pod palcom aj veľké projekty ako Let’s Dance či Tvoja tvár znie povedome. Vážne podlomené zdravie mu však pred rokom vystavilo stopku, ktorú sa podľa všetkého bude mladý muž snažiť v blízkom čase prelomiť. Boris sa totiž pred pár dňami na sociálnej sieti zveril s tajnými plánmi, ktoré potešia jeho fanúšikov, ale i kolegov. „Veľké projekty ako Tvoja tvár sú v pohode, ale nedá sa robiť na šiestich projektoch naraz. To bol hlavný problém. Treba si vybrať jednu vec a tej sa venovať,“ uviedol Pršo v odpovedi svojmu priaznivcovi, ktorý sa ho opýtal, ako bude vyzerať jeho návrat do roboty.

Markizák teda už naplno hľadá cestičky, ako sa vrátiť k tomu, čomu sa venoval pred osudnou mozgovou porážkou. Poučený z minulosti však pôjde na vec pozvoľne a prvou lastovičkou by mali byť jeho populárne, ale najmä menej náročné rozhovory so známymi ľuďmi. „Ak sa bude dať, budem nadšený. To je jedna z vecí, ktoré ma najviac bavili,“ uviedol Pršo. Ak všetko pôjde podľa plánu, v budúcnosti by zrejme mohol opäť participovať na ťažiskových reláciách, keďže v Markíze má dvere otvorené. „V televízii sme pripravení s Borisom Pršom spolupracovať, ak prejaví vážny záujem. Boris najlepšie vie, kedy a v akom rozsahu sa môže vrátiť do pracovného procesu, sme pripravení a tešíme sa na deň, keď sa tak stane,“ povedal Novému Času šéf PR a marketingu Michal Borec.

Preceňovať sa nebude

Aj samotný Boris pochopil, čo mu kedysi ukrajovalo zo síl. „Posledné dni boli naozaj neuveriteľné. Neželám ich nikomu. A najmä vtedy, keď to celé opadlo, keď ma trafilo. Dávajte si pozor a najmä oddychujte,“ dodal na internete Boris a naznačil, že vyvrcholením jeho veľkého pracovného tempa bola práve mozgová príhoda. V septembri minulého roka všetkých vydesila a mladíka dostala na pokraj života a smrti.

Pršo sa vtedy podrobil operácii a čakala ho dlhá cesta plná rehabilitácií. Statočnému Borisovi držali kolegovia i fanúšikovia palce a vďaka pomoci lekárov a opore v rodine sa jeho stav odvtedy našťastie podstatne zlepšil. Nový Čas včera kontaktoval markizáka, ale do našej uzávierky na otázky nereagoval.