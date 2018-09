Ďalšia brožúrka zo série Rozum do vrecka: Zvládnete 4 najväčšie strašiaky pre deviatakov?

Ďalšia praktická príručka pre študentov, rodičov aj učiteľov. Už tento pondelok vám Nový Čas za skvelú cenu 0,79 eura aj s novinami prináša ďalšiu brožúrku zo série Rozum do vrecka - Testovanie 9. Tentoraz v nej nájde 10 testov z matematiky a slovenského jazyka a ich riešenia.

Minuloročné štatistiky ukázali, s čím mali deviataci najväčšie problémy. Najviac nesprávnych odpovedí sa objavilo v otázkach z literatúry a geometrie. Ktoré sú nášľapné míny testov deviatakov, cez ktoré málokto prejde? Odpovedali by ste správne vy? Otestujte sa!

1. strašiak - Literatúra

1. V ukážke je druh rýmu. Napíš jeho schému a urči aj jeho druh.

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,

možno mi ruku nedostať,

možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,

možno mi nemilým ostať, ...

2. Vyber možnosť so znakmi románu:

A. veľa postáv bez vývoja, krátky časový úsek, epika

B. epika, dlhý časový úsek, veľa vyvíjajúcich sa postáv

C. silný jedinec, dlhý časový úsek, lyrika

D. epika, málo postáv, dlhý časový úsek

2. strašiak - Čítanie s porozumením

Geppetto býval v prízemnej izbičke, do ktorej dopadalo svetlo zo schodov. Keď Geppetto vošiel do izby, zaraz si pobral nástroje a pribral sa strúhať a vyrezávať jeho bábku. „Ako ju len nazvem?“ hovoril sám sebe. „Budem ju volať Pinocchio! Poznal som celú rodinu Pinocchiovcov. Toto meno jej prinesie šťastie!“ Keď už našiel bábke meno, pustil sa do roboty. Spravil jej vlasy, čelo, potom oči. Geppetto urobil oči a zmeravel – zbadal, že oči sa hýbu. „Drevené očiská, prečo si ma obzeráte?“ Nik mu neodpovedal. Po očiach urobil nos. Sotva bol nos hotový, začal rásť: rástol a rástol až bolo z neho nosisko, ktoré nemalo konca. Keď dokončil nos, urobil ústa. Ešte neboli hotové, a už sa začali smiať a vyspevovať. „Prestaň! Prestaň sa smiať!“ zreval Geppetto. Ústa sa prestali smiať, no zato vyplazili na chudáka Geppetta jazyk.

3. Podľa textu urči Pinocchiove vlastnosti (viacero odpovedí môže byť správnych):

A. zlomyseľnosť

B. povýšenectvo

C. grobianstvo

D. drzosť

4. Podľa textu bol Geppetto:

A. rezbárom

B. debnárom

C. stolárom

D. korytárom

3. strašiak - Geometria

5. Vypočítaj obsah trojuholníka ABC, ak a = 13 cm, b = 15 cm a výška na stranu c je 12 cm. Výsledok uveď v cm².

Otvoriť galériu Geometria. Zdroj: Infografika NČ 6. Štvorec aj obdĺžnik majú rovnaký obvod 80 cm. Peter a Milan si rozdelili úlohy, jeden z nich mal určiť obsah štvorca a druhý obsah obdĺžnika. Ich výsledky boli:

Peter: Obsah štvorca je 400 cm².

Milan: Obsah obdĺžnika je 300 cm².

A. Obidvaja chlapci počítali správne

B. Peter počítal nesprávne, Milan správne

C. Peter počítal správne, Milan nesprávne

D. Obidvaja chlapci počítali nesprávne.

7. Vypočítaj obsah rovnoramenného lichobežníka. Jeho základne sú 24 cm a 18 cm a veľkosť ramena je 5 cm. Výsledok uveď v dm².

Otvoriť galériu Geometria. Zdroj: Infografika NČ 4. strašiak - Logika, kombinatorika

8. Vyber možnosť, v ktorej sú nesprávne vyjadrené 3/4 hodiny.

A. 45 minút

B. 0,75 hodiny

C. 45 sekúnd

D. 2 700 sekúnd

9. V štatistickom prieskume na škole sa zistilo: 70 % oslovených žiakov má hnedé oči, 1/4 žiakov modré oči a zvyšní 24 žiaci uviedli inú farbu. Koľko žiakov navštevuje školu, ak počas prieskumu chýbalo v škole 21 žiakov?

A. 480 žiakov

B. 490 žiakov

C. 501 žiakov

D. 511 žiakov

Správne odpovede: 1. ABAB - striedavý rým, 2. B, 3. A, C, B, 4. A, 5. 84, 6. C, 7. 0,84 8. C, 9. C

Čo vás ešte čaká

Literatúra, stredoškolské učivo - Pondelok, 1. 10. 2018

Slovník, anglicko-slovenský (konverzačné témy pre úroveň B1 a B2) - Pondelok, 8. 10.2018