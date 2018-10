Čerstvo zasnúbenú ženu († 35) dobodal muž: Policajtom sa nad jej smrťou zastavuje rozum

Wendy Martinez, manažérku známej firmy z amerického mesta Washington, len týždeň pred smrťou požiadal priateľ o ruku.

Mladá žena sa tešila zo smaragdového prsteňa a robila si plány na veľký deň. Všetko však zmenila jej nepochopiteľná smrť. Pred ôsmou ráno si šla Wendy zabehať, keď ju rovno na ulici dobodal neznámy útočník. Žene sa poháhľali na pomoc majitelia blízkej čínskej reštaurácie, no na následky viacerých bodných rán, najmä do oblastí krku, neskôr zomrela.

Z vraždy má ťažkú hlavu aj polícia, keďže to vyzerá, že bola len náhodným a nepochopiteľným útokom. Isté je, že Wendy zo sveta zniesol muž tmavej pleti. Za informácie, ktoré by viedli k vypátraniu jej vraha, ponúkajú muži zákona odmenu do 25-tisíc dolárov.

Mladú ženu oplakáva celá rodina. ,,Wendy Karina Martinez bola svetlom našich životom. Bola nadšená bežkyňa, oddaná kresťanka, skvelá priateľka a snaživá pracovníčka. Tešila sa na plánovanie svadby so svojím snúbencom Danielom,“ cituje Daily Mail z Wendinho smútočného oznámenia.