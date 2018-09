Katarína Brychtová: Podvody na Farme! Čím sa cítila podrazená?

Na Farme vydržala iba týždeň. Prečo moderátorka a herečka Katarína Brychtová dobrovoľne vycúvala z reality šou? A čo ju po príchode domov najviac šokovalo? To prezradila pre Nový Čas Nedeľa.

O herečke a moderátorke Kataríne Brychtovej si mnohí myslia, že je konzervatívna. Ak ju však človek bližšie spozná, zistí, že opak je pravdou. Je za každú zábavu, rada sa smeje a hlavne sa rada púšťa do všetkého, čo ju posunie niekam ďalej. Určite nie je z tých, ktorí pred novými výzvami utekajú, naopak, skôr im ide oproti. A tak to bolo aj v prípade reality šou Farma X. „Zdá sa, že moje účinkovanie na Farme prekvapilo každého okrem mňa,“ usmieva sa Brychtová. „Zdalo sa mi to normálne a prirodzené. Som dobrodružný typ a chcela som zažiť niečo, čo je podľa mňa výnimočné, niečo, čo by som si v budúcnosti už nemala možnosť vyskúšať. Bola som zvedavá nielen na ľudí, ale aj na to, ako sa taká šou nakrúca. A hlavne ma lákalo, že sa to všetko dialo v lete a v prírode,“ hovorí.

Porušila pravidlá?

Na prvý pohľad to na Farme vyzeralo v pohode. Jazero, kúpanie, zvieratká, ale aj striktné dodržiavanie pravidiel... No nie je všetko tak, ako to na obrazovke televízie vyzerá. Boli veci, ktoré moderátorke vyslovene „nevoňali“, napríklad delenie súťažiacich na chudobných a bohatých. „Absolútne som to nečakala a dosť mi to prekážalo,“ hovorí a netají sa tým, že sa uchýlila aj k drobným podvodom. „Nie som človek, ktorý pravidlá obchádza, ale ani ten, kto ich striktne dodržiava. A tak som sa ich snažila meniť, hlavne keď sa mi zdali nelogické. Napríklad, Renča mala nízky tlak a potrebovala kávu. Tak sme si dohodli heslo, že keď si zapýta čajík, budem vedieť, že chce kávu. Mužom som zase na strechu, kde makali, nosila vodu, do ktorej som primiešavala med, aby mali viacej energie,“ priznáva Katka. Na to, že podvádzala, jej nikto z kompetentných zrejme neprišiel. A mlčali aj jej komplici. Či to aj skutočne ocenili, je už otázne, keďže celebrity vrátane nej ohovárali, len sa tak prášilo.

Tri kilá dole

Ktovie, čo by táto akčná, ale dobrosrdečná žena na Farme ešte povystrájala, keby na nej pobudla dlhšie ako týždeň, keďže Katka dobrovoľne darovala svoj život vyradenej Miše.

Hoci sa herečka na Farme narobila, drsné podmienky boli pre ňu prázdninami v prírode.presviedča. Jediné, čo jej išlo na statku na nervy, bola jednostranná strava – kapusta, placky alebo halušky z vody a múky... „Ale aj na to si človek zvykne, keď iné nie je. Myslím si, že sme všetci, čo sa týka stravy, rozmaznaní.“ Ale, ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré.

Podraz na celebrity?

Strata na hmotnosti teda nebola u Brychtovej zo stresu ani z hádok, pretože na Farme medzi celebritami vládla harmónia. „Milo ma to prekvapilo, boli sme veselá partička. Nasmiali sme sa, spoznávali... Martin Šmahel bol pre mňa ďalším veľkým prekvapením, pretože to nie je len pekný vyšportovaný model, ale aj veľmi inteligentný, bystrý, vtipný, šikovný a pracovitý chalan, s ktorým som si veľmi rozumela,“ vyznáva sa moderátorka. A práve s ním preberala Katka súkromie, možno aj viac, ako by chcela, keďže obaja v lone panenskej prírody akosi pozabudli, že sú pod drobnohľadom kamier.

Šmahel si pri emotívnej spomienke na svoju exmanželku Miriam Kalisovú sypal popol na hlavu a Brychtová priznala, že u nich v rodine sa slovo rozvod tiež už niekoľkokrát skloňovalo. Že práve takéto celebritné spovede Markíza odvysiela, moderátorka nečakala. Berie to ako podraz? „Prekvapilo ma, že niektoré veci z nášho súkromia televízia odvysielala. Nečakala som to. Ale je to šou... Človek sa pozabudol a neuvedomil si, že ho berie kamera,“ vysvetľuje.

„Aj moja reakcia na Martinove slová o jeho bývalom manželstve bola spontánna.

Katkin muž Ivan je chirurg a manželmi sú už 30 rokov, z čoho vyplýva, že manželské problémy, nezhody aj krízy sa im darí úspešne zdolávať. Možno je to aj tým, že sa držia príslovia - keď nejde o život, nejde o nič!

Noví kamaráti

O nič okrem dobrodružstva nešlo Katke ani na Farme. Šesť dní, čo tam pobudla, si užívala. So Šmahelom (36) prebrala rodinné problémy, s Maigom (55) zase politiku. „Je iné, keď o migrantoch počúvate vo všeobecnosti, a iné, keď o nich hovorí niekto, kto medzi takými ľuďmi, ktorí utekajú, žije. Ako Ibi v Afrike, ktorý si uvedomuje obrovskú priepasť medzi naším svetom v Európe a životom v rozvojovom svete. Bol to pre mňa silný moment,“ priznáva.

Záhadou však zostáva, prečo Katka tak skoro zdupkala z Farmy, keď jej tam bolo tak dobre. „Už keď som do šou išla, vedela som, že sa tam dlho neohrejem, pretože ma v reálnom živote čakalo veľa povinností. Moje maximum bolo zostať najviac dva týždne. Keď som videla ľudí, ktorí mali reálny dôvod zabojovať o výhru, pretože sa boria s existenčnými problémami, zdalo sa mi, že darovať svoj život bude to najlepšie riešenie pre všetkých,“ dodáva na záver.