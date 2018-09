SOV oslávi 25 rokov existencie s olympionikmi i zahraničnými hosťami

Slovenský olympijský výbor (SOV) oslávi v sobotu 25 rokov existencie. Štvrťstoročie (1993 - 2018) si pripomenie galavečerom "Cesta na Olymp" v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Účasť na slávnostnej akcii potvrdilo 28 olympijských medailistov zo Slovenska, ako aj viacero významných zahraničných hostí.

SOV oslavuje jubileum už od 19. decembra minulého roka, keď uplynulo 25 rokov od jeho ustanovenia. Plnoprávne uznanie za Národný olympijský výbor Slovenskej republiky získal na 101. zasadnutí Medzinárodné olympijského výboru (MOV) 24. septembra 1993 v Monte Carle. Tento rok pripadol 24. september na pondelok, takže galavečer sa uskutoční o dva dni skôr. Vystúpia gymnasti, tanečníci, speváci i Balet SND, na záver pozvú všetkých prítomných olympionikov na pódium.

"Bude to skĺbenie umenia a športu, veľmi sa teším. Je to míľnik a dôvod pozastaviť sa. Pozrieť sa spätne i do budúcnosti, čo dosiahol šport v minulých rokoch a kam smeruje. História SOV a olympizmu sa nezačala pred 25 rokmi, bola tu dlho predtým. Pri zrode pred 25 rokmi boli ľudia, ktorí nielen olympijskému hnutiu venovali celý život. Zaslúžia si, aby sa pripomenulo, čo všetko urobili, aby sa z SOV stala etablovaná organizácia na Slovensku aj v zahraničí. Pozvanie prijalo aj mnoho zahraničných hostí. Je to znamenie, ako vnímajú SOV na poli športovej diplomacie. Je to zadosťučinenie, že roky venované budovaniu týchto vzťahov sa naplnili a SOV je seriózny partner v medzinárodných inštitúciách," zdôraznil prezident SOV Anton Siekel.

Pozvanie prijali dvojnásobný olympijský víťaz v rýchlostnej kanoistike Martin Doktor z Česka, niekdajší československý basketbalový reprezentant Jiří Zedníček. Ďalej prezident Moldavského olympijského výboru Nikolai Juravski, ktorý má z rýchlostnej kanoistiky v zbierke dve zlaté a jednu striebornú medailu spod piatich kruhov, či prezident Maďarského olympijského výboru a dvojnásobný olympijský medailista v šerme Krisztián Kulcsár. Líder MOV Thomas Bach sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti. Poverenie zastupovať ho dostala slovenská členka MOV Danka Barteková, ktorá bude zároveň spolumoderátorka programu.

"Chceli sme pozvať najmä zástupcov nám najbližších olympijských výborov, čiže okolitých krajín. Plus mojich kolegov z exekutívy Európskych olympijských výborov (EOV). Zo štvrtkového zasadnutia v Štokholme sa mnohí z nich presúvajú cez Viedeň do Bratislavy," uviedol generálny sekretár SOV Jozef Liba. Z EOV prídu prezident Janez Kocijančič, viceprezident Niels Nygaard aj generálny sekretár Raffaele Pagnozzi.

Exekutíva MOV provizórne uznala SOV za člena olympijského hnutia 16. marca 1993 na zasadnutí v Atlante, vďaka čomu mohol podať prihlášku na ZOH 1994 v Lillehammeri. K riadnemu uznaniu došlo o pol roka neskôr. Slovensko má na konte trinásť olympijských účastí (6 OH, 7 ZOH) a 36 medailí, najčerstvejšie sú ZOH 2018 v Pjongčangu. Siekel stojí na čele SOV od 26. novembra 2016. Prvý prezident bol zosnulý Vladimír Černušák (19. decembra 1992 - 19. augusta 1999), po ňom prišiel František Chmelár, ktorý viedol organizáciu sedemnásť rokov (20. novembra 1999 - 26. novembra 2016).

"Pred 25 rokmi sme nespadli z neba. História je vyše storočná účasťou našich športovcov na OH. Na slovenskom území však olympijské otázky išli akosi pomimo, nebol hlbší interes o olympijské veci. Nebyť profesora Černušáka, ktorý sa stal členom MOV, možno by sme to mohli označiť za olympijskú dobu temna u nás. Treba si vážiť, ako sa SOV pomerne rýchlo etabloval a čo dosiahol za 25 rokov. V podstate oslavujeme 25 rokov samostatného slovenského športu. Dovtedy nebola možnosť reprezentovať Slovenskú republiku v zahraničí, to sme sa museli veľmi rýchlo naučiť," povedal Chmelár.

Priamy prenos galavečera sa začne na Dvojke RTVS o 20.20 h, režisér je Nikita Slovák. V programe budú rezonovať aj nedávne životné jubileum najstaršieho tunajšieho olympijského šampióna Jána Zacharu či pripomienka vzájomnej športovej histórie Slovákov a Čechov, keďže 28. októbra bude 100. výročie vzniku spoločného štátu.