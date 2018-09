Herec Ashton Kutcher zrazil mladíka na skútri: Od hollywoodskej hviezdy chcel kuriózne bolestné

Herec Ashton Kutcher mal šťastie. V stredu 19. septembra v uliciach Los Angeles zrazil devätnásťročného mladíka na skútri.

Svojím vozidlom značky Tesla neskolil ale žiadnu hyenu, ktorá by incident využila k súdnym ťahaniciam o tučné odškodné. Z Lea Marenghiho sa vylúpol sympatický mladík, ktorý ako bolestné požadoval jediné: spoločnú fotku. Ashton ochotne zapózoval.

Štyridsaťročný Ashton odchádzal zo štúdií Sunset Bronson na hlavnú cestu. Ale v mieste je veľmi zlý výhľad. Keď o tretej popoludní na hlavnú vošiel, zrazil sa s Marenghim na skútri. ,,Je fakt, že tam nie je vidieť za roh, takže on zrovna vyšiel a nevidel ma. Zrazil ma, a keď som spadol a zase vstal, zistil som, že je to on," zveril Marenghi magazínu Entertainment Tonight.



,,Spýtal sa ,Ste v poriadku? Je mi to veľmi ľúto´. A ja som povedal ,Hej, som v pohode, ale ste Ashton Kutcher? Môžem sa s vami odfotiť?´ Nebolo to nič vážne, len som spadol. Bola tam pani z ochranky, ktorú som donútil, aby nás odfotila. A bolo to. Len som mu potom povedal ,Dobre, pekný deň prajem!´" dodal Leo.



Odreté koleno podľa neho nie je dôvod, aby mu Ashton dával viac než spoločnú fotku. ,,Myslím, že z toho bol v šoku, že je to všetko, čo chcem. Ale ponáhľal som sa. Potom sa opýtal ,Ste si istý, že ste v poriadku?´ A ja som povedal, že áno. Len mám odreté koleno a trochu to bolí, trochu tiež chrbát a ramená, ale inak som mal šťastie. Nezranil ma nijako vážne," dodal Marenghi.