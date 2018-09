Utrpenie českej moderátorky Martiny Gavriely z Hotela Paradise: Mŕtve bábätko v sebe nosila týždeň!

Česká moderátorka a bývalá Playmate Martina Gavriely (39), ktorá uvádzala napríklad reality šou Hotel Paradise, je v 9. mesiaci tehotenstva.

Otcom dieťatka, o ktoré sa snažili veľmi dlho, je jej priateľ, gitarista Marcus Tran (33). Martina v minulosti dvakrát potratila, v oboch prípadoch bola už v pokročilom štádiu tehotenstva. ,,Prvé dieťa som potratila ako dvadsaťročná, vlani som potratila druhý raz. Už som si povedala, že to vzdávam, bola som psychicky vyčerpaná, a ono sa to podarilo. Doktor mi vravel, nech som v pohode, že to bude dobré. A vyšlo to, ale obavy som mala počas tehotenstva veľké,“ povedala portálu Super.cz nastávajúca mamička.

Prvýkrát, keď Martina potratila, bola už medzi piatym a šiestym mesiacom tehotenstva. Potrat pripisuje ceste lietadlom. ,,Nevedela som o tom. Bolo to jediné obdobie, kedy mi bolo počas tých piatich mesiacov zle. Keď som sa vrátila z Izraela, šla som na klasickú kontrolu a tam mi povedali, že mám zakalenú vodu a nosím v sebe mŕtve dieťa,“ spomína na hrozné chvíle Gavriely. ,,A to som pred návštevou lekára práve kúpila detskú sedačku a hrdo som s ňou šla na kontrolu. Odvtedy som poverčivá a povedala som, že nič už dopredu kupovať nebudem,“ dodala pre Super.cz moderátorka, ktorá má za sebou skutočne ťažké chvíle. Pohlavie dieťatka, ktoré má priviesť na svet čoskoro, s priateľom Marcusom netušia, chcú sa nechať prekvapiť.