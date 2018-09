Majiteľ najlepšej stajne na svete: Prečo nechcel kedysi do tímu Sagana?

Cyklistické preteky Okolo Slovenska sa tento rok môžu pochváliť zaujímavým obsadením. Z celkového víťazstva sa tešil hviezdny Julian Alaphilippe zo stajne Quick-Step Floors.

Aj preto sa pod Tatry prišiel pozrieť majiteľ licencie aktuálne najlepšieho tímu sveta Patrick Lefevere. Ten okrem iného prezradil aj zaujímavosť okolo trojnásobného majstra sveta Petra Sagana (28), ktorý bol v minulosti v Quick-Stepe na skúške, ale k angažmánu vtedy neprišlo.

"My sme ale vtedy ešte nemali tím pre mladých jazdcov, kam by sme Petera umiestnili. Keby k nám teraz prišiel taký borec na skúšku, okamžite by sme ho dali do rezervného tímu. Vtedy som ale pre Sagana nemal miesto, na ďalšieho jazdca navyše chýbali peniaze. Škoda, mohol začať kariéru u nás," ľutuje dnes Lefevere. A tak v roku 2010 siahli na Sagana Taliani z Liquigasu a urobili jeden z najlepších manažérskych krokov v histórii tímu.