Nejasný osud Assangea: Poslankyňa vyzvala na odňatie ekvádorského občianstva

Poslankyňa ekvádorského parlamentu Paola Vintimillaová vyzvala vo štvrtok príslušné úrady, aby odňali ekvádorské občianstvo zakladateľovi organizácie WikiLeaks Julianovi Assangeovi, ktorý sa od roku 2012 zdržuje na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne.

Vintimillaová argumentuje tým, že pri udeľovaní ekvádorského občianstva Assangeovi došlo k určitým "nezrovnalostiam". Vyslovila tiež požiadavku, aby ekvádorský minister zahraničných vecí José Valencia informoval poslancov parlamentu o aktuálnom vývoji udalostí ohľadom Assangea a zároveň vyčíslil náklady na jeho pobyt na ekvádorskej ambasáde v Londýne.

Assange sa pred šiestimi rokmi ukryl na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, pretože mu vtedy hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska v súvislosti s údajným znásilnením. Aktivista a publicista austrálskeho pôvodu, ktorý sa stal známym zverejňovaním amerických tajných dokumentov, sa totiž obával, že by ho následne vydali do Spojených štátov. Zatiaľ čo Švédsko medzičasom konanie v Assangeovom prípade zastavilo, britské orgány ho chcú naďalej zatknúť pre obvinenie z porušenia podmienok kaucie.

Ekvádor v snahe vyriešiť túto patovú situáciu udelil Assangeovi občianstvo a požiadal Britániu, aby mu priznala štatút ekvádorského diplomata, ktorý by mu umožnil bezpečný odchod. Londýn však túto žiadosť zamietol.