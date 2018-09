Loď Aquarius opäť úraduje: Z mora vytiahla 11 utečencov, taliansky minister Salvini im poslal jasný odkaz

Pri líbyjských brehoch loď Aquarius vo štvrtok ráno zachránila 11 migrantov a hľadá prístav k ich vylodeniu. Späť do boja zmietanej Líbye posádka utečencov vrátiť odmieta.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na skupinu SOS Méditerranée, ktorá plavidlo prevádzkuje spoločne s Lekármi bez hraníc (MSF).

Loď Aquarius po 19-dennej nútenej prestávke v sobotu večer opustila francúzsky prístav Marseille a vydala sa do centrálnej časti Stredozemného mora zachraňovať migrantov. Pôvodne sa plavila pod vlajkou Gibraltáru, ten sa ale rozhodol zbaviť loď tohto práva. Po novom pláva loď pod vlajkou Panamy a nesie tiež nové oficiálne meno Aquarius 2.

Vo štvrtok loď Aquarius zachránila desať mužov a jedného maloletého z plavidla, do ktorého začala tiecť voda. Predchádzal tomu neúspešný pokus spojiť sa s líbyjskou pobrežnou strážou. Po záchrane migrantov posádka Aquarius kontaktovala talianske, tuniské a maltské úrady. Podľa agentúry AFP odpovedal len Rím, a to s tým, že informoval líbyjske námorníctvo, ktoré požiadalo, aby boli migranti odovzdaní líbyjskej pobrežnej hliadke. Skupina SOS Méditerranée to ale odmietla s tým, že Líbya nie je "bezpečným miestom", kam by mohla legálne migrantov vrátiť.

Informáciu o tom, že loď vzala na palubu migrantov na twitteri potvrdil taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Doplnil pritom, že Aquarius 2 sa pohyboval niekoľko námorných míľ od pobrežia Líbye, kde pôsobí líbyjská pobrežná stráž, s ktorou ale plavidlo plaviace sa pod panamskou vlajkou "odmietlo komunikovať". "Teraz sa túla v Stredozemnom mori. Hovorím to a znovu opakujem: nech pláva, kam chce, ale nie do Talianska, prístavy sú uzavreté," doplnil.

Aquarius predtým kotvil v talianskych prístavoch, ale v júni sa taliansky minister vnútra Matteo Salvini rozhodol uzavrieť talianske prístavy mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú utečencom. Aquarius, ktorý pri záchrannej akcii naložil 629 migrantov, vtedy musel plávať až do Valencie v Španielsku, ktorá umožnilo lodi zakotviť pri svojich brehoch. V auguste potom po niekoľkých dňoch čakania a vyjednávania nakoniec loď so 141 pasažiermi zakotvila na Malte. Na základe dohody si Malta migrantov rozdelila s ďalšími európskymi krajinami.