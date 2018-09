Zeman podporuje Orbána v spore s EÚ: Musíme sa postaviť proti sankciám voči Maďarsku!

Česká republika sa v Európskej únii vo vlastnom záujme musí postaviť proti sankciám voči Maďarsku, pretože niečo podobné by mohlo v budúcnosti postihnúť aj ju, povedal vo štvrtok v televízii Barrandov prezident Miloš Zeman.

Európsky parlament sa pred týždňom vyslovil za to, aby členské krajiny EÚ začali proti Maďarsku konanie kvôli vážnemu ohrozeniu únijných hodnôt. Konanie by mohlo skončiť obmedzením hlasovacích práv Maďarska v EÚ, s tým by však museli súhlasiť všetky ostatné únijné krajiny.

Zeman uviedol, že je s Maďarskom solidárny, pretože sa krajina bráni "zglajchšaltovaniu". Snahy o politické usmernenie zo strany EÚ sa podľa neho týkajú aj Poľska i Slovenska a je otázka, na koho postupne príde rad. "Česká republika vo vlastnom záujme sa proti tomu musí postaviť, pretože inak by to mohlo postihnúť aj ju," povedal prezident.

Zeman už skôr kritizoval rozhodnutie Európskeho parlamentu. Českí europoslanci, ktorí hlasovali za začatie konania proti Maďarsku, podľa neho prejavili nedostatok solidarity v rámci vyšehradskej štvorky. Skupinu okrem Česka a Maďarska tvoria Poľsko a Slovensko.

Európsky parlament 12. septembra prijal väčšinou hlasov odporúčania, aby členské krajiny EÚ začali proti Maďarsku konanie kvôli vážnemu ohrozeniu únijných hodnôt. Maďarská vláda chce rozhodnutie napadnúť na únijnom súde. Teoreticky by sankčné konanie proti Budapešti mohlo skončiť až odobratím hlasovacích práv, ale pozorovatelia to nepredpokladajú. Budapešť sa totiž môže spoľahnúť na podporu Poľska, ktoré samo čelí kritike za porušovanie pravidiel právneho štátu. Na stranu Maďarska sa navyše zrejme postaví tiež Bulharsko.