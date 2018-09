Končí sa letná sezóna pri vode: Čo sme zabudli na kúpaliskách?

Našli hodnotné veci aj zbytočnosti. Jeseň sa začína už 23. septembra a na kúpaliskách začínajú bilancovať letnú sezónu. Okrem príjmov v kase na kupkách pribudli desiatky hodnotných aj menej hodnotných vecí, ktoré tam návštevníci zabudli.

Najčastejšie išlo o uteráky, plavecké potreby, župany, plavky a topánky. No objavili sa aj drahšie kúsky. Ľudia si tam zabudli peňaženky s platobnými kartami a osobnými dokladmi, mobilné telefóny či hodinky. Aký je osud týchto nájdených vecí?

Delfín, Bratislava

Otvoriť galériu Lopty, šnorchel, striekacia pištoľ. Zdroj: meh

„Najčastejšie nájdeme šľapky, tenisky, detské hračky alebo rôzne oblečenie,“ povedala pokladníčka Viera Herčánová (63). Na kúpalisku vždy majú k dispozícii škatule, kam tieto predmety odkladajú, ak by ich niekto prišiel hľadať. Čo ostane, odnesú do detského domova, alebo vyhodia.

Holiday Park Kováčová

Otvoriť galériu Hodinky, kľúče od auta, lieky na tlak. Zdroj: fab

„Návštevníci strácajú uteráky, plávacie potreby, ako sú šnorchle, okuliare, oblečenie či obuv, ale nájdu sa tu aj telefóny či hodinky. Kurióznejšími nálezmi sú lieky na tlak alebo kľúče od auta, a to by aj mňa zaujímalo, ako konkrétny návštevník odišiel. Nájdené veci odkladáme a ponechávame si ich do konca ďalšej sezóny pre prípad, že by sa návštevníci vrátili a hľadali svoje veci. Ak sa o ne nikto neprihlási, tak oblečenie a osušky odovzdávame na charitu, kde by mohli pomôcť,“ povedal prevádzkar Marek Harman (29).