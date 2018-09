Ľuboš († 55) zomrel po banálnom úraze! Užialená manželka má ťažké srdce na lekárov: Nechali ho bez liekov

Keď Ľubomír († 55) zachraňoval brezivú kravu uviaznutú v žľabe, netušil, že sa mu to stane osudným. Nešťastne pri tom spadol tak, že si zlomil krížový stavec.

Dovtedy zdravo žijúci chlap a turista začal mať zdravotné problémy a o pár mesiacov zomrel. Užialená manželka Viera (55) tvrdí, že jej lásku nechali bez antibiotík a nehospitalizovali ho, keď bolo treba. Smrť, z ktorej sa jeho traja synovia a nešťastná vdova Vierka (55) nemôžu spamätať, prišla v čase, keď sa Ľuboš († 55) najviac tešil zo života a povýšili ho v práci na šéfa odborov firmy Vegum.

Na začiatku januára im brezivá krava na hospodárstve uviazla pri návšteve veterinára v žľabe. „Snažil sa jej pomôcť, aby netrpela, spadol pri tom a praskol mu stavec. Mal bolesti, a tak sme šli do nemocnice,“ opisuje Viera s tým, že skončil hospitalizovaný až v priebehu februára a marca na bojnickej ortopédii. Nasledujúce mesiace bral tie isté antibiotiká a chodil po rehabilitáciách.

Nedostal sa do poradia

Zvrat nastal podľa Viery v júli, keď mu obvodná lekárka zistila vysoké zápalové hodnoty a hneď ho poslala do nemocnice so žiadankou o hospitalizáciu. „Napriek vysokej teplote a opuchu nôh ho nehospitalizovali a odporučili ho k ortopédovi bez predpísania liekov,“ vraví uplakaná žena. Na druhý deň sa teda Ľuboš vybral k ortopédovi. „O siedmej ráno sa nedostal do poradia, na druhý deň mu ortopéd nedal opäť lieky a poslal ho na magnetickú rezonanciu,“ pokračuje.

Stav sa mu v nasledujúcich dňoch zhoršil natoľko, že ho hospitalizovali v bojnickej nemocnici, kde podstúpil magnetickú rezonanciu. „24. júla upadol do kómy s krvácaním do mozgu a celkovou otravou organizmu a museli ho vrtuľníkom prevážať do Martina,“ opisuje strašné chvíle. Odtiaľ ho opäť previezli do Bojníc, kde, žiaľ, zomrel na otravu organizmu.

Sťažnosť na nemocnicu

Zúfalá žena podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Úrad na základe podnetu vykonáva dohľad u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. O výsledku môže informovať až po jeho ukončení,“ povedala hovorkyňa úradu Andrea Pivarčiová.

Nový Čas oslovil aj nemocnice v Bojniciach a v Martine, do uzávierky však neposlali odpovede na otázku, či si myslia, že bola starostlivosť o pacienta adekvátna. Podľa Viery je viac ako isté, že nebola. „Nechali ho bez antibiotík, keď mal vysoký zápal, nehospitalizovali ho, mali neporiadok v zdravotnej dokumentácii, preto meškali s vyšetreniami,“ dodáva.

Priebeh ochorenia

Január 2018

● Pri dvíhaní bremena spadne a praská mu stavec v krížovej oblasti, lekári ho posielajú na CT a magnetickú rezonanciu, kde objavia zápal.

Február - marec

● Hospitalizácia v nemocnici v Bojniciach na ortopedickom oddelení.

Apríl - jún

● Nosí korzet, užíva stále tie isté antibiotiká, chodí na rehabilitácie.

Júl

● Lekárka mu zisťuje vysoké zápalové hodnoty a posiela ho do nemocnice, tam ho však nehospitalizujú a odporučia ho k ortopédovi bez liekov.

● Stav sa zhoršuje, až končí v bojnickej nemocnici, kde upadá do kómy, letecky ho transportujú do Martina a po pár dňoch nazad.

August

● Deň po prevoze do Bojníc zomiera na otravu organizmu.