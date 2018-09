Šokujúce obvinenia biskupa Chautura: Môžu odhaliť sexuálne zneužitie spred 20 rokov?!

Ťažké obvinenia v gréckokatolíckej cirkvi. Košický biskup Milan Chautur (61) musel vysvetľovať fakt, že na neho mladá žena podala po rokoch trestné oznámenie za sexuálne obťažovanie.

V ňom tvrdila, že ju pohlavne zneužil, no polícia prípad po prešetrení uzatvorila bez obvinenia. Chautur odmieta akékoľvek podobné skutky. Nový Čas zisťoval, či je vôbec možné dokázať podobne závažné obvinenia po viac ako 20 rokoch od spáchania skutku. O zneužívaní detí v cirkvi prehovoril teológ a bývalý kňaz Miroslav Kocúr. Neskôr vyšlo najavo aj meno samotného biskupa, ktorý celú vec poprel.

Mladá žena prišla za ním aj s televíznymi kamerami v rámci reportáže, kde ho osobne obvinila z toho, že v mladosti pred 20 rokmi ju sexuálne obťažoval. Chautur však tvrdí, že k žiadnemu sexuálnemu zneužitiu nedošlo. „Potom mi hovorila, ako som ju hladkal, pritúlil či pobozkal. Bolo mi jej ľúto, lebo dieťa pobozkať, pritúliť či objať je čosi normálne a ľudia to bežne robia, samozrejme, pokiaľ nemajú postranné úmysly,“ povedal Chautur.

Vo svojich stanoviskách pripomína, že to považuje za diskreditáciu. „Zdá sa, že podobným scenárom chce ktosi rozbíjať cirkev,“ povedal Chautur s tým, že dostáva slová podpory.

Údajne zneužité dievča sa obrátilo na začiatku augusta s trestným oznámením aj na políciu. Tá prípad napokon uzavrela s tým, že ho odmietla. „K prípadu sme pristupovali mimoriadne citlivo, keďže išlo o závažné obvinenie. Na základe vykonaného dokazovania však vyšetrovateľka musela dané trestné oznámenie uznesením odmietnuť,“ uviedol hovorca prešovskej polície Daniel Džobanik.

V spise sa podľa televízie JOJ píše aj to, že k sexuálnemu zneužívaniu malo dôjsť v rozmedzí rokov 1985 až 1995. Oznamovateľka uviedla, že ju terajší biskup počas návštev v rodinnom dome starých rodičov pohlavne zneužíval. Prosil ju vraj, aby mu ukázala svoju izbu, kde ju mal položiť na posteľ a hladiť ju. Následne to povedala kamarátke a svojmu priateľovi, neskôr aj rodičom. Zároveň priznala, že do biskupa bola zaľúbená a čakala, že vystúpi z cirkvi.

Teraz žije vo Veľkej Británii. V uznesení sa píše, že podstúpila aj psychologické vyšetrenie. Kompletný spis spolu s právnou a skutkovou analýzou si vyžiadala po medializovaných informáciach Krajská prokuratúra v Prešove z Humenného.

„Po jej následnom vyhodnotení bude možné zaujať kvalifikované stanovisko,“ povedal hovorca Marián Spišák. V súčasnosti sa rozhoduje, či vec vrátia na ďalšie konanie, alebo budú súhlasiť s postupom polície.

Veriaci: Sme na jeho strane

Milina Čorňáková (59),Ľutina, učiteľka

Neverím tomu. Je to veľmi charizmatický človek. Vyžaruje z neho duchovno.

Oľga (83),Prešov, dôchodkyňa

Poznám ho oddávna. Je to veľmi dobrý človek. Určite nikomu nič neurobil. Kto už nepobozká malé dievčatko na líčko. Budem sa za neho modliť.

Veronika Lazoríková (32), Veľký Šariš, redaktorka

Kňaz ma zaujal svojím životom už dávno. Je to človek, ktorý má Boha v srdci a ide nám príkladom. Určite to neurobil.

Ján Uhrinak (25), Prešov, hudobník

Nebol by toho schopný.

Vieme posúdiť, či je vierohodná

Dušan Kešický, klinický psychológ

Nemôžeme to úplne potvrdiť ani vyvrátiť, ale vieme k tomu povedať, že z psychologického hľadiska to, čo ona hovorí, je špecificky vierohodné alebo nie. Dá sa vyšetriť pán, ktorý je podozrivý, a dá sa urobiť analýza, či sa znižuje pravdepodobnosť toho, či takto mohol konať. Dá sa to spraviť napriek tomu, že to bolo pred 20 rokmi. Ona si z toho niečo pamätá, opísala by to, nejako by pri tom vyzerala a spájali by sa tam fakty s emóciami.

Musí tam byť viacero výpovedí

Lucia Kurilovská, rektorka Akadémia Policajného zboru

Po dlhých rokoch je to veľmi náročné. Nemôže to stáť na jednej svedeckej výpovedi samotnej poškodenej. Musia tam byť aj ďalšie dôkazy, ktoré tomu nasvedčujú. Po takom dlhom čase možno len ďalšie svedecké výpovede. Možno rodinných príslušníkov, či vykazovala také znaky, či mali nejaké podozrenie, a ďalších osôb. Psychológ musí povedať, či sa dá zistiť niečo viac pri posudku. Policajti si mali k tomu pribrať odborného konzultanta, ktorý by k tomu mohol zaujať stanovisko.