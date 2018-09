Hanba pred šampionátom, lístky na MS na čiernom trhu: Šmelinári ich predávajú za šialené sumy!

Až 80 000 požiadaviek za sekundu. To bola jedna z príčin kolapsu predaja vstupeniek na MS 2019 v hokeji na Slovensku (10. - 26. mája) po jeho stredajšom spustení.

Bohužiaľ, z väčšej časti záujemcov nešlo o fanúšikov, ale o priekupníkov. Dôkazom sú inzeráty, cez ktoré sa vstupenky predávajú niekoľkonásobne drahšie!

Najväčší záujem bol a bude o zápasy Slovenska a Česka. Priekupníci si opäť prídu na svoje, čoho dôkazom sú rozhorčené reakcie fanúšikov, ktorí v stredu so snahou o kúpu neuspeli. Jeden z nich nás upozornil na inzerát, v ktorom priekupník ponúka dennú vstupenku do Košíc na 18. mája so zápasom Slovensko – Veľká Británia od 650 €. Oficiálna cena za balíček na tento deň pritom bola 135 a 175 €!

Viacerým priekupníkom sa tak podobne ako pred MS 2011 opäť podarilo uspieť, hoci oficiálny predajca s organizátormi stanovili limit pri predaji použili proti nim aj ochranný algoritmus. „Limit štyroch vstupeniek na jeden typ podujatia obišli tak, že si kúpili štyri permanentky, štyri vstupenky na hrací deň a niekoľko variácií vstupeniek typu ‚nasleduj svoj tím‘. Na ďalšie kolá máme pripravené riešenia, ako obmedziť takéto situácie,“ uviedol PR zástupca spoločnosti Ticketportal Marek Bezák.

Lístky ešte budú

Systém pre enormný záujem kolaboval, a keďže predajca ho musel reštartovať, viacerí čakatelia na vstupenky klesli v poradovníku o tisícky miest. V prvej fáze procesu predaja je k dispozícii len 30 percent lístkov. Druhá fáza s dennými lístkami na play off bude v decembri a záverečná na jednotlivé duely vo februári 2019. „Nie je dôvod na paniku, vstupenky na zápasy Slovenska ešte budú v oficiálnych kanáloch predaja. Fanúšikom neodporúčame, aby si ich zabezpečovali cez priekupníkov či neoficiálne stránky. Intenzívne rokujeme so spoločnosťou Ticketportal v snahe upraviť systém tak, aby sme zamedzili priekupníkom nakupovať lístky v maximálnych objemoch a paralyzovať predaj. Vstupenky na Slovákov a Čechov budeme predávať možno aj iným spôsobom,“ reagoval prezident SZĽH Martin Kohút.

Porušujú zákon

Prepredaj vstupeniek na MS 2019 je zakázaný, no aj napriek tomu je už v plnom prúde. Polícia inzeráty s predraženými ponukami nerieši. „Musel by to preveriť príslušný orgán a ešte ani nikto nepodal trestné oznámenie,“ uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Priekupníci však porušujú paragrafy. „Mohol by to byť trestný čin neoprávneného podnikania, keďže na predaj nemajú licenciu. Nevidím problém v tom, keď niekto nemôže ísť na zápas a preto lístok predá, no keď si ich niekto kúpi minimálne v malom rozsahu a potom ich predáva, porušuje zákon. Keď to nerobia navyše ako podnikatelia, môžu prichádzať do úvahy aj ďalšie trestné činy. Predaj totiž nie je zdanený,“ vysvetlil advokát Róbert Bános.