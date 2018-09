Laca trápia zdravotné problémy: Hrozí mu aj vynechanie sezóny!

Slovenský hokejový brankár Ján Laco (36) zvažuje viaceré alternatívy v úvode aktuálnej sezóny, v ktorej je zatiaľ stále bez klubovej príslušnosti a súťažné dianie na ľade sleduje len z diaľky.

Pre zdravotné problémy s pravým lakťom, ktorý si od začiatku letnej prípravy doliečuje, sa ani nikam neponáhľa a dokonca nevylučuje, že vynechá kompletný ročník. Jedným dychom však dodáva, že ho veľmi lákajú domáce majstrovstvá sveta 2019 v Bratislave a Košiciach.

Najlepšiemu brankárovi MS 2012 sa vlani nedarilo v Chomutove ani v Sparte Praha a z prípravy na MS 2018 sám odstúpil. Nič podobné už nechce zažiť. „Keď som začal v lete trénovať, opäť ma začal trápiť lakeť. Preto som ani nechcel podpisovať kontrakt,“ povedal pre Nový Čas v júli.

Na tom sa doteraz nič podstatné nezmenilo. Laco sa pripravuje individuálne v Liptovskom Mikuláši a doliečuje si zranenie. „Udržiavam sa, aby som bol pripravený pre prípad, že by prišla ponuka v októbri alebo aj v novembri. Ak nie, možno si dám rok pauzu a potom uvidím. Dominik Hašek si dal ročnú pauzu od hokeja ako 44-ročný, tak si myslím, že rok by som zvládol tiež,“ usmial sa skúsený gólman. Kariéru sa ukončiť ešte nechystá aj pre domáce MS, ktoré ho lákajú. „U mňa sa všetko odvíja od zdravotného stavu. Vždy som reprezentoval rád, no neviem, čo bude v apríli. Verím, že sa dá dokopy dobré mužstvo a budú to úspešné MS,“ dodal Laco.