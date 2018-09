Nekonečný príbeh trenčianskeho štadióna: Začali stavať hlavnú tribúnu!

AS Trenčín je posledným klubom na prvoligovej futbalovej mape, ktorý ešte nemá zrekonštruovaný štadión.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pri nováčikovi zo Serede, ktorý našiel azyl v Myjave a potom v Nitre, je to pochopiteľné. Pod hradom Matúša Čáka už roky o novom stánku len snívajú a vedú jalové reči. Šéf klubu Róbert Rybníček v diskusii s fanúšikmi teraz prisľúbil, že sa môžu tešiť na komfortnú štvorhviezdičkovú arénu.

Oproti pôvodnému projektu bude modernejšia. Z toho dôvodu i drahšia. Výstavba by mala zhltnúť nie dvanásť, ale až dvadsať miliónov eur. „Nemáme vykryté financovanie na celý štadión. Náklady na hlavnú tribúnu, ktorá by mohla byť hotová do jedného roka, sú zabezpečené. Ďalším krokom bude dostavať tribúny za bránkami. Kapacita sa upraví na 9 500 až 10 000 divákov. Viac v rámci tohto regiónu nemá význam,“ zdôraznil Rybníček.

Trenčania našli ligový exil v Myjave, európsky pohárový v Žiline. Minimálne najbližší rok sa to nezmení. „Ak by sme sa rozhodli ísť cestou skladacích tribún, štadión už mohol stáť. Nepriniesol by nám však možnosť hrať skupinovú fázu európskych pohárov doma. Práve preto potrebujeme štadión vyššej kategórie,“ tvrdí šéf AS.

Štyri hviezdičky spĺňajú všetky predpoklady na to, aby sa v novej aréne mohli hrať aj medzištátne zápasy. Rybníček: „Naším cieľom je, aby bol funkčný približne tridsať až päťdesiat rokov. Veríme, že naša ambícia postaviť reprezentatívny štadión bude motivovať ľudí z regiónu, aby nám pomohli dofinancovať celú výstavbu.“

NOVÝ ŠTADIÓN V TRENČÍNE

Pôvodný projekt: 2014

Zmena projektu: 2018

Začiatok výstavby: september 2018

Náklady: 20 mil.

Dokončenie: september 2019 (hlavná tribúna)