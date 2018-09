Pištejovi s Balážovou ušla tesne medaila, majú aspoň miestenku do Minska

Slovenským stolným tenistom Ľubomírovi Pištejovi s Barbore Balážovej tesne ušla medaila v miešanej štvorhre na majstrovstvách Európy v španielskom Alicante.

Vo štvrtkovom štvrťfinále prehrali s rakúskym tandemom Stefan Fegerl, Sofia Polcanová 1:3 na sety. V prípade postupu do semifinále by mali isté minimálne bronzové medaily. Vďaka účasti medzi najlepšou osmičkou však získali miestenku na budúcoročné Európske hry v Minsku.

Pištej s Balážovou odštartovali štvrťfinálový súboj dobre, keď zvíťazili v prvom sete 11:8, v druhom a treťom však po dramatickom priebehu prehrali 11:13 a 10:12. Vo štvrtom to bolo do stavu 5:6 opäť vyrovnané, no potom zabrali Rakúšania, ktorí spečatili víťazstvo 11:6. V piatkovom semifinále sa tak stretnú s nemeckým párom Patrick Franziska a Petrissa Soljová.

Slováci si predtým poradili v osemfinále s talianskym párom Niagol Stojanov, Giorgia Picolinová 3:2 na sety. V šestnásťfinále vyradili Rumunov Hunora Szőcsa a Danielu Monteirovú Dodeanovú taktiež 3:2.

Pre Pišteja s Balážovou to mohla byť druhá medaila z ME. V roku 2013 na kontinentálnom šampionáte v mixoch v rumunskom Buzau ukoristili striebro. O prvú medailu pre Slovensko v ére samostatnosti sa v roku 1994 na ME v Birminghame postarali Jaromír Truksa s Valentinou Popovovou, ktorí získali bronz.

Balážovej sa darilo vo štvorhre, keď spoločne s Češkou Hanou Metelovou postúpili do osemfinále. V šestnásťfinále si poradili s ruskou dvojicou Maria Tajlakovová, Anastasia Kolišová 4:1. Medzi elitnú deblovú šestnástku sa dostali aj Eva Ódorová s Tatianou Kukuľkovou po triumfe 4:3 nad švajčiarsko-slovinským párom Rachel Moretová, Alex Galičová.

ME v stolnom tenise:

mix:

osemfinále:

Ľubomír PIŠTEJ, Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Niagol Stojanov, Giorgia Picolinová (Tal.) 3:2 (-6, 4, -9, 8, 4)

štvrťfinále:

PIŠTEJ, BALÁŽOVÁ (SR) - Stefan Fegerl, Sofia Polcanová 1:3 (8, -11, -10, -6)

štvorhra žien:

šestnásťfinále:

Hana Metelová, Barbora BALÁZOVÁ (ČR/SR) - Maria Tajlakovová, Anastasia Kulišová 4:1 (-6, 10, 6, 3: 5)

Tatiana KUKUĽKOVÁ, Eva ÓDOROVÁ (SR) - Rachel Moretová, Alex Galičová (Švajč./Slov.) 4:3 (-12, 9, 6, -9, 6, -8, 7)

štvorhra mužov:

šestnásťfinále:

Jang WANG, Panagiotis Gionis (SR/Gr.) - Zsolt Peto, Marko Jevtovič (Srb.) 4:1 (1, 4, -7, 10, 9)

Marek Badowski, Patryk Zatowka (Poľ.) - Ľubomír Pištej, Ioannis Sgouropoulos (SR/Gr.) 4:3 (5, -7, 6, 6, -7, -7, 3).