Bejzbalisti Baltimoru hrajú v špeciálnych dresoch: TOTO tu ešte nebolo

Bejzbalistom Baltimoru sa v MLB nedarí a sú bez šancí na postup do play off, ale jeden primát si pripísali.

Ako prvý tím v súťaži hrajú zápasy v dresoch s nápismi v Braillovom písme pre nevidiacich.

So špeciálnymi dresmi Orioles v deň 40. výročia presunu centra Národnej federácie nevidiacich USA do Baltimoru prehrali s Torontom 4:6. V Braillovom písme mali hráči na hrudi názov klubu a na chrbte menovky. Diváci dostali karty so znakmi Braillovho písma a mohli si skúsiť nápisy preložiť.

Medzi divákmi bol i nevidomý Bill Sciannella, ktorý má permanentku na všetky zápasy Orioles. "Milujem, keď fanúšici šalejú pri homerune," povedal Scianella.