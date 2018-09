Urazená herečka Bohdalová chcela odísť z krstu knihy: Vo sne by jej nenapadlo, čo sa v nej o sebe dočíta

Česká herečka Jiřina Bohdalová (87) zažila poriadne nepríjemné prekvapenie.

Dostala pozvanie na krst knihy Jiřího Krampola s názvom Ja a mojich 222 dokonalých priateľov, dokonca dostala dôležitú úlohu uviesť ako krstná mama dielo do života. Avšak ako informuje denník Aha!, úsmev jej na tvári čoskoro zamrzol. Autor publikácie Miloš Schmiedberger v knihe zmapoval osem rokov, počas ktorých Krampol moderoval televízny program Nikdo není dokonalý na televízii Prima. V jednej z kapitol si do Bohdalovej nelichotivo rypol!

,,Národ ju miloval v režime minulého storočia, ale miluje ju aj v novodobom storočí a ona si vie poradiť. Bohužiaľ aj s tým, ako surfovať nie len na doskách divadelných, ale aj na najvyšších miestach s mocipánmi od pána Novotného až po pána Sorry jako (narážka na českého premiéra Babiša, pozn. red). To jej vyčíta kadekto, ale našťastie je pre divákov dôležitejšia jej herecká kariéra než poháriky s potentátmi,“ napísal s jasnou narážkou na to, že sa Bohdalová snaží zapáčiť vždy tomu, kto je pri moci.

Ako píše Aha!, vyzeralo to, že Bohdalová odíde z krstu poriadne urazená aVšetko však zmenil prekvapivý príchod speváka Karla Gotta, nebolo totiž jasné, či krst stihne. S jeho príchodom sa vša Bohdalovej zlepšila ako mávnutím prútika nálada a knihu na pódiu napokon uviedla do života.