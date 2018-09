Summit šéfov štátov a vlád EÚ: Premiér prehovoril o brexite aj migračnej kríze

Situácia okolo blížiaceho sa brexitu je naďalej komplikovaná a ako sa ukazuje, nie každá zo strán má svoje červené čiary, cez ktoré nechce prejsť.

Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol v druhý deň rokovaní neformálneho summitu šéfov štátov a vlád EÚ v Salzburgu pred pracovným obedom, na ktorom sa už nezúčastnila britská premiérka Theresa Mayová.

Predstava Spojeného kráľovstva, že by si ponechalo iba slobodu pohybu tovarov, je pre ostatných partnerov v Únii neprijateľná, pokračoval premiér. "My chceme rešpektovať buď všetky slobody, to znamená slobodu pohybu tovaru, služieb, obyvateľov ľudí a kapitálu." Otvorenou a nedoriešenou otázkou stále ostáva napríklad otázka štátnych hraníc medzi Írskom a Severným Írskom.

Pellegrini priblížil taktiež stredajšie vyjadrenie britskej premiérky Mayovej, podľa ktorej už druhé ani doplňujúce referendum o brexite nebude. "Britské kráľovstvo opúšťa Európsku úniu k dátumu tak, ako je to oznámené, bez ohľadu na to, či bude, alebo nebude dohoda," citoval slová premiérky Mayovej. Zostávajúcich 27 členských štátov však napriek tomu do poslednej chvíle preferuje uzatvorenie akejkoľvek dohody, čo je pre obe strany lepšie.

Slovensko vzhľadom na čas, ktorý ostáva na schvaľovaciu procedúru dohody, podporuje zvolanie mimoriadneho novembrového summitu iba o otázke brexitu. "Máme pred sebou ešte veľa intenzívnych rokovaní, ale dnes sa ešte nedá povedať, že by sa tieto názory zblížili," uzavrel Pellegrini.

Téma posilňovania vonkajších hraníc vystriedala spory okolo kvót

Otázka prerozdeľovania migrantov prestáva byť v rámci Európskej únie dominantnou a debaty sa začínajú sústreďovať na ochranu vonkajších hraníc a bezpečnosť.

Diskusia na summite v Salzburgu bola podľa slovenského premiéra počas rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ oproti minulosti pokojnejšia a miernejšia. Pokiaľ ide o tému prerozdeľovania migrantov a povinných kvót, Pellegrini sa zhoduje s názorom predsedajúcej krajiny reprezentovanej rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, ktorá dala najavo, že by mala ísť bokom, keďže politikov už natoľko nerozdeľuje. "Dokážme, že vieme naplniť závery z júnovej rady, kde sme povedali, že budeme vytvárať vyloďovacie platformy," povedal Pellegrini.

V EÚ podľa neho panuje "jednota v názore, že treba dať mandát niekomu konkrétnemu, aby vyjednával so severnými krajinami Afriky". Vysvetlil, že do severoafrických štátov cestuje čoraz viac lídrov a tamojší politici dali najavo, že sú zmätení, s kým majú viesť rokovania, kto má mandát a kto im vie reálne pomôcť. "Bude to stáť európsky rozpočet peniaze, ale je to naša povinnosť, aby sme pomohli tým krajinám, kde ten problém vzniká, aby nemali následne potrebu opúšťať Afriku a smerovať do Európy," zhodnotil Pellegrini.

Pri agentúre Frontex podľa premiéra ešte prebieha diskusia. Rozpor už nie je v tom, či treba zvýšiť prostriedky a početnosť jednotiek jednotlivých členských štátov. Problematická stále ostáva otázka fungovania celého systému.

"Aké budú kompetencie, aby niektoré krajiny neprišli o svoju suverenitu. Niektoré krajiny majú pochybnosť, či Frontex bude nadradený národným domácim jednotkám alebo colníkom," povedal Pellegrini. Dôležité preto bude doriešiť, ako bude Frontex komplementárne spolupracovať s jednotlivými národnými jednotkami.