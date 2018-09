Blogerka požiadala fanúšikov, aby jej fotku graficky upravili: Smutný výsledok experimentu

Žena sa rozhodla pre sociálny experiment a svojich 61-tisíc priaznivcov vyzvala k úprave jej fotky.

Lyndi Cohen (28) na svojom Instagrame rieši hlavne stravovanie a výživu. Podujala sa však na pokus, ktorého výsledok nebol pre ňu práve povzbudzujúci.

Fanúšikov bez detailných požiadaviek poprosila, aby upravili jej fotku. A keďže dnešná doba praje vizuálnej dokonalosti, ľudia urobili s jej výzorom to, čo by spravili aj so svojím - vylepšili ho.

Hoci má Lyndi konfekčnú veľkosť M (38), takmer každá fotka sa jej vrátila s chudším telom. "Všetci ma prerobili tak, aby som vyzerala štíhlejšia a odstránili moje materské znamienko z ramena. Vytvorili obraz, aký považujú za krásny a zdravý - a výsledok ma znepokojuje," vyjadrila sa Lyndi a pripojila aj fotku upravenú vo Photoshope. "Väčšinou sa stretávame s upravenými fotkami štíhlych žien, no poviem vám, nie je nič zlé na mojom znamienku alebo bruchu. Problém je, že každá fotka, ktorú vidíme, je upravená k dokonalosti. Našla spoločnosť je posadnutá chudými ideálmi a Photoshopom. Radšej by som žila vo svete, kde je takáto úprava "krásy" skôr výnimkou ako pravidlom," dodala.