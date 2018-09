Let ako z hororu: Cestujúci začali krvácať z nosa! Lietadlo muselo núdzovo pristáť

Lietadlo indickej spoločnosti Jet Airways sa vo štvrtok krátko po štarte muselo vrátiť na letisko v Bombaji z dôvodu poklesu tlaku v kabíne. Desiatky pasažierov trpeli bolesťami uší a krvácali z nosa.

Let číslo 9W697 so 166 pasažiermi a piatimi členmi posádky na palube smeroval do mesta Džajpur, populárnej turistickej oblasti zhruba 300 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Naí Dillí. Podľa informácii leteckej spoločnosti museli po pristátí ošetriť 30 cestujúcich.

Miestne úrady uviedli, že porucha sa prejavila počas stúpania stroja. Boeing 737 bol vo výške 3350 metrov, keď sa musel otočiť a vrátiť sa na letisko v Bombaji. Príčinou bol pokles tlaku v kabíne lietadla. Jeden z pasažierov potvrdil, že im rozdali kyslíkové masky.

Spoločnosť Jet Airways informovala, že pilotov stiahli z letového rozpisu a čaká ich vyšetrovanie. Lalit Gupta z indického generálneho riaditeľstva pre civilné letectvo (DGCA) denníku Hindustan Times povedal, že posádka zabudla zapnúť kontrolu tlaku v kabíne lietadla, informuje spravodajský server BBC.