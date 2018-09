Tínedžerka († 19) oslavovala s priateľom výročie: Vychutnali si večeru, o 4 dni bola mŕtva

Oslava lásky sa zvrtla na tragédiu! Mladý pár si vychutnával romantickú večeru. Rande sa ale skončilo zle.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Britka Alice Brooks († 19) si vyšla s priateľom Michaelom Jeffriesom na rande do reštaurácie. Mali na to výbornú príležitosť – oslavovali 10 mesiacov vzťahu. Tínedžerka však odmalička bojovala so zdravotnými problémami – bola prudko alergická na orechy. A táto komplikácia sa jej napokon stala osudnou.

Dvojica sa vybrala do obľúbenej siete reštaurácií. Pri objednávaní jedla sa dvakrát uistila, či jedlo, ktoré chce neobsahuje stopy orechov. Čašníčka aj manažér Alice uisťovali, že je všetko v poriadku. Dvojica sa najedla a odišli na nákupy. Zakrátko začala Alice ťažko dýchať. „Vyšli sme na štvrté poschodie parkovacieho domu a hovorila mi, že sa cíti naozaj zle. Hovorila, že jej hrdlo je akoby zmrazené a jej dýchanie bolo veľmi ťažké. Pery jej zmodreli,“ cituje Daily Mirror priateľa Michaela.

Mladík neváhal a okamžite zavolal tiesňovú linku. Kým prišli záchranári, Alice už upadla do bezvedomia. Sanitka tínedžerku okamžite previezla do nemocnice, kde ju napojili na umelú pľúcnu ventiláciu. Podľa lekárov utrpela zástavu srdca a jej mozog zostal poškodený. Alice upadla do kómy, z ktorej sa už neprebrala. Rodičia napokon po 4 dňoch od kolapsu rozhodli o odpojení svojej dcéry od prístrojov.

Alicinu náhlu smrť vyšetrovala aj polícia. „Dostal som sa do reštaurácie a získal záznam z bezpečnostnej kamery. Hovoril som s manažérom, čašníčkou aj so šéfkuchárom. Potvrdili, že pár prišiel a žiadal jedlá bez orechov. Vysvetlili, že slečna Brooks spomenula alergiu na orechy a prípravu jedla skontroloval manažér,“ povedal detektív John Hine. Existujú však určité pochybnosti o príčine Alicinho kolapsu. Lekári sa sporia medzi astmatickým záchvatom, anafylaktickým šokom a bronchospazmom – kŕč svalstva priedušiek, ktorý mohol byť spôsobený alergickou reakciou.