Fehérváry opustil kemp Washingtonu, Ivan smeruje z Los Angeles do juniorskej ligy

Slovenskí hokejoví obrancovia Martin Fehérváry (18) a Michal Ivan (18) opustili kempy klubov zámorskej NHL.

Prvý menovaný sa vracia po účinkovaní vo Washingtone Capitals do tímu švédskej najvyššej súťaže HV71 Jönköping a jeho krajan smeruje z Los Angeles Kings do juniorskej ligy QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League), kde bude rovnako ako v minulej sezóne nastupovať za Acadie-Bathurst Titan. Informácie priniesli oficiálne weby mužstiev kanadsko-americkej profiligy.

Osemnásťročného Fehérváryho v lete draftoval Washington v druhom kole zo 46. miesta a následne s ním podpísal vstupný kontrakt. Bratislavský rodák sa však ešte koncom marca dohodol na spolupráci so švédskym tímom HV71, kde by mal stráviť kompletnú sezónu v seniorskom tíme. Účastník májových MS v Dánsku absolvoval vo Washingtone jeden prípravný duel proti Bostonu, v ktorom odohral viac ako 20 minút.

Ivan dostal pozvánku do hlavného kempu Los Angeles bez toho, aby bol draftovaný akýmkoľvek klubom NHL. Osemnásťročný zadák nezasiahol do prípravných duelov a v kalifornskom tíme sa zúčastnil iba na tréningovom procese. Odchovanec zvolenského hokeja sa teraz vráti do juniorskej QMJHL, ktorú v minulej sezóne vyhral s tímom Acadie-Bathurst Titan a následne získal aj prestížny Memorial Cup.