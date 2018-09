Kamarátky sa tešili na dovolenku v Grécku netušiac, čo ich tam čaká: 24 hodín čistého pekla!

Na dovolenku v Grécku nezabudnú až do konca života.

Dve Britky celé mesiace šetrili peniaze, aby si mohli dovoliť dovolenku v Grécku. Dvadsaťročná Shona Cox a rovnako stará Vicki Albone, obe z anglického mesta Saffron Walden, sa na dovolenke zoznámili so skupinou mladíkov. Kým plávali v mori, rozhodli sa, že si z jedného z nich vystrelia. Skryli mu všetko oblečenie aj hodinky za 450 €. Nevinný žart sa však pre ne nepríjemne zvrtol.

"Kým boli vo vode, presunuli sme mu oblečenie asi o 10 lehátok ďalej a odišli sme do hotela. Mysleli sme, že to je neškodný vtip," prezradila Shona pre Daily Mail. Keď na ne ráno čakali v hale policajti, ostali šokované.

Mladík ich totiž nahlásil mužom zákona a tvrdil, že mu všetko ukradli. Vtedy začala nočná mora. Shona a Vicki skončili na 24 hodín v policajnej cele. "Bola to najstrašnejšia skúsenosť nášho života. Správali sa k nám hrozne. Nikto nám nič nevysvetlil. Dali nás do miestnosti, kde nás celé prehľadali. Potom nás strčili do cely, v ktorej bol na podlahe moč," spomína.

To však neboli jediné hrôzy, ktoré v cele videli. "Na stenách boli nápisy, vyzerali ako písané krvou. Z prehnitého matraca vytekala na jednej strane nejaká tekutina. Nedali nám ani vankúš alebo deku," dodala Shona.

Mladé ženy sa postavili aj pred súd, kde proti nim vypovedali ako svedkovia mladíci, s ktorými sa videli v osudný večer. Sudca napokon rozhodol, že sú nevinné. Shona a Vicki sa nasledujúci deň vrátili domov.