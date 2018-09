Výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 bude stáť viac: O koľko sa predraží?

Úsek rýchlostnej cesty R2 od Ruskoviec po Pravotice v Trenčianskom kraji sa predraží o viac ako 1,5 milióna eur.

Vyplýva to z pokynu na zmenu, ktorý Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.

Diaľničiari vyššiu sumu za obchvat Bánoviec nad Bebravou, ktorý postavil dodávateľ v polovičnom profile, zdôvodnili nepredvídateľnými okolnosťami. "Pokyn na zmenu číslo 12/2018 súvisí s nepredvídateľnými svahovými deformáciami v kilometroch 3,300; 3,500; 4,600. Tie si vyžadovali vybudovať dočasné aj trvalé stabilizačné opatrenia," ozrejmila pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Realizácia nevyhnutných stabilizačných prác podľa nej spôsobila spomalenie výkopových prác podľa pôvodného a schváleného postupu výstavby, tým však chýbal výkopový materiál uvažovaný na budovanie násypových konštrukcií. "Tento materiál zhotoviteľ nahradil nákupom a dovozom štrkodrviny, aby sa zabezpečila plynulosť postupu prác. Zhotoviteľovi vznikli navyše náklady s nákupom štrkodrviny, odvozom prebytočnej vyťaženej zeminy, s nasadením väčšieho počtu stavebných mechanizmov, ktoré vyplynulo zo zmeny technológie výkopu zárezu," doplnila.

Stavba sa mala podľa materiálov vo vestníku pôvodne predražiť o asi 1,9 milióna eur, dodávateľ prác však nerealizoval pôvodne uvažované zlepšovanie zemín vápnením. Zmluvná suma vo výške 88 181 209,82 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa tak navýšila o 1 543 047,81 eura bez DPH. "NDS sumu zaplatí zo štátneho rozpočtu," priblížila Michalová.

Z materiálov zverejnených vo vestníku ako i Centrálnom registri zmlúv ďalej vyplýva, že NDS zároveň v súvislosti so stavbou po schválení pokynu na zmenu číslo 12 vyčerpala 100 % nepredvídateľných nákladov. Tie tvorili desať percent z pôvodnej celkovej sumy za dielo, teda vyše osem miliónov eur. Čerpanie financií vo viacerých prípadoch vyplynulo z potreby zabezpečenia stability svahových porúch. "Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie bol inžiniersko-geologický prieskum, na základe ktorého boli vybudované v problémových úsekoch inklinometrické vrty na podrobnejšie monitorovanie stability svahu počas realizovania zárezov. Po začatí odkopových prác merania na týchto pozorovacích bodoch ukázali nepriaznivé pohyby územia," zdôvodnila potrebu ďalších prác na stavbe v súvislosti s viacerými pokynmi na zmenu ešte vlani Michalová. Ďalšie pokyny na zmenu sa týkali režijných nákladov v nadväznosti na predĺženie lehoty výstavby, odvodnením objektov, napojením na cestu I/9 či informačným systémom.

Obchvat Bánoviec nad Bebravou sprístupnili diaľničiari motoristom začiatkom októbra 2016. Úsek rýchlostnej cesty R2 od Ruskoviec po Pravotice s dĺžkou do desať kilometrov vybudovali Inžinierske stavby, a.s., so sídlom v Košiciach v polovičnom profile. Projekt spolufinancovala NDS z eurofondov a štátneho rozpočtu.