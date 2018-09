Nečakané správy pre celebrity: Zrušili Českého slávika, vážny dôvod!

Nečakaná správa pre spevákov, speváčky a skupiny. Organizátor Českého slávika sa rozhodol anketu zrušiť. Mal na to vážny dôvod!

Organizátor populárnej českej ankety Jaroslav Těšínský prezradil pre portál Blesk.cz, že sa rozhodol slávika zrušiť kvôli vážnym zdravotným problémom. Podľa zverejnených informácií mu diagnostikovali zhubný nádor, ktorý mu lekári už vyoperovali. Těšínský to potvrdil. "Áno, je to pravda, momentálne mám výsledky v poriadku. Veľa času si zobrala rekonvalescencia a tak si tento rok beriem oddychový čas. Plánujem sa vrátiť s modernou súťažou, ktorá bude brať do úvahy aj silu sociálnych sietí," potvrdil tak, že tento rok sa ceny rozdávať nebudú.

Šokujúcu správu sa ako jeden z prvých dozvedel rekordman Karel Gott. "Pána Gotta som osobne informoval, že Český slávik nebude. Aspoň tento rok nie," prezradil pre český portál.