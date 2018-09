Liga Majstrov: Juventus zvládol zápas aj bez Ronalda, zaváhanie Manchesteru City

Futbalisti Realu Madrid uspeli v stredajšom domácom stretnutí 1. kola G-skupiny Ligy majstrov nad AS Rím 3:0. Góly víťaza uplynulých troch ročníkov dosiahli Isco, Gareth Bale a striedajúci Mariano.

V skupine s obhajcom trofeje je aj Viktoria Plzeň, ktorá remizovala na vlastnom štadióne s CSKA Moskva 2:2. Za českého šampióna chytal Matúš Kozáčik, v strede poľa nastúpil Patrik Hrošovský. Ďalší Slovák Roman Procházka chýbal pre zranenie. Cristiano Ronaldo videl pri debute v Lige majstrov v drese Juventusu Turín červenú kartu, jeho tím napriek tomu vyhral na ihrisku Valencie 2:0.



Real sa mohol proti semifinalistovi z minulej sezóny ujať vedenia veľmi rýchlo, Modrič vymyslel prihrávku do šestnástky na Isca, ktorému zabránil v skórovaní brankár Olsen. Bale neotvoril skóre z dorážky a Olsen si poradil aj s ďalšími pokusmi. Madridčania mali naďalej výraznú štatistickú prevahu a gólovo ju vyjadrili tesne pred prestávkou. Isco vystrelil z priameho kopu spoza šestnástky ponad múr a nedal šancu Olsenovi. V 58. minúte zvýšil Bale, ktorý si nabehol na ukážkovú prihrávku Modriča za obranu a zakončil krížnym pokusom k žrdi. V nadstavenom čase prikrášlil rezultát Mariano ďalším výstavným zakončením.

Hrdinom Plzne sa mohol stať Michael Krmenčík, ktorý vsietil oba góly domácich po centroch Limberského. Moskovčania však znížili po zmene strán, keď sa do streleckej listiny zapísal Fiodor Čalov, a v závere vyrovnal z jedenástky Nikola Vlašič. Kozáčik i Hrošovský absolvovali plnú minutáž.

Cristiano Ronaldo videl pri debute v Lige majstrov v drese Juventusu Turín červenú kartu. Dostal ju od nemeckého rozhodcu Felixa Brycha v 29. minúte zápasu H-skupiny na pôde Valencie po kontakte so súperom v šestnástke domácich. Portugalčan ani jeho spoluhráči nesúhlasili s verdiktom, Ronaldo ťažko niesol predčasný odchod do kabín a v útrobách štadióna ho utešoval aj bývalý hráč Juventusu Pavel Nedvěd. Turínčania sa napriek tomu dostali v závere úvodného dejstva do vedenia, Miralem Pjanič premenil jedenástku. Pjanič využil v 51. minúte aj druhý pokutový kop a zabezpečil hosťom triumf 2:0. Aj Valencia mala na konci k dispozícii penaltu, ale Parejo nedal. Manchester United uspel v druhom zápase "háčka" na ihrisku Young Boys Bern 3:0.

Futbalisti Šachtaru Doneck a TSG 1899 Hoffenheim remizovali v F-skupine 2:2. Hoffenheim otvoril v Charkove skóre už v 6. minúte. Jeho futbalisti vybojovali loptu na polovici ihriska, Florian Grillitsch potiahol protiútok, vymenil si ju s Bittencourtom a po nábehu do šestnástky preloboval padajúceho Pjatova v bránke Šachtaru. Pre Hoffenheim to bol historicky premiérový gól v hlavnej časti LM. Po takmer polhodine hry vyrovnal Ismaily individuálnou akciou z ľavého krídla. Nemecký tím sa vrátil do vedenia ešte pred prestávkou, keď sa hlavičkou po rohu presadil Haavard Nordtveit. Ukrajinské mužstvo vyrovnalo v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času po druhý raz, striedajúci Maycon stanovil deľbu bodov strelou z diaľky iba päť minút po príchode na trávnik. Olympique Lyon uspel v tejto skupine na pôde Manchestru City 2:1.

Ajax Amsterdam zdolal v E-skupine na vlastnom štadióne AEK Atény 3:0. O výsledku rozhodol v druhom polčase, bezgólový stav sa prelomil vzápätí po zmene strán. Domáci po rohu vrátili loptu do pokutového územia, kde zblízka skóroval Nicolas Tagliafico. Ten istý hráč mohol neskôr v podobnej situácii zdvojnásobiť náskok, ale hosťujúci brankár Barkas zabránil ďalšiemu gólu. Ajax ho druhýkrát prekonal v 77. minúte, keď si striedajúci Donny van de Beek nabehol a zužitkoval center z pravej strany. Holandský tím pridal tretí gól v 90. minúte, opäť sa presadil Tagliafico. V ďalšom stretnutí "éčka" zvíťazil Bayern Mníchov v Lisabone nad domácou Benficou 2:0.