Debut v Lige Majstrov v drese Juventusu ako z hororu: Cristiano Ronaldo sa rozplakal!

Cristiano Ronaldo videl pri debute v Lige majstrov v drese Juventusu Turín červenú kartu.

Dostal ju od nemeckého rozhodcu Felixa Brycha v 29. minúte zápase na pôde Valencie po kontakte so súperom v šestnástke domácich. Portugalčan ani jeho spoluhráči nesúhlasili s verdiktom, Ronaldo ťažko niesol predčasný odchod do kabín a v útrobách štadióna ho utešoval aj bývalý hráč Juventusu Pavel Nedvěd. Turínčania sa napriek tomu dostali v závere úvodného dejstva do vedenia, Miralem Pjanič premenil jedenástku.