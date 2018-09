Hrdinský čin slovenského triatlonistu: Obetoval výhru, zachránil ľudský život!

Veľký čin slovenského triatlonistu!

Počas triatlonových pretekov v Číne mal Slovák Michal Buček šancu na víťazstvo. Nakoniec obsadil štvrté miesto, na ktoré určite do smrti nezabudne! To, čo sa mu prihodilo počas pretekov, sa totiž nestáva často. Počas úvodného plávania na 1500 metrov narazil Michal do nehybného tela topiaceho sa súpera.

"Zakričal som na posádku jedného z motorových člnov, ktoré nás sprevádzali, a nehybné telo sme vytiahli na palubu. Tam sa už začalo s jeho oživovaním. Ja som potom skočil do vody a pokračoval v pretekoch. Stále som však mal pred očami jeho popolavú tvár," cituje hrdinu Sme.

Michal sa nakoniec dozvedel, že muž, ktorému pomohol, sa našťastie prebral. "To bolo vlastne moje víťazstvo v týchto pretekoch," dodal na záver.