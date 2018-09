Zneužíval slovenský biskup malé dievčatko? Šokujúce slová bývalého kňaza

Obrovský škandál alebo krivé obvinenia? Známy teológ a bývalý kňaz Miroslav Kocúr (49) upozornil na šokujúci prípad možného sexuálneho zneužitia dieťaťa zo strany slovenského biskupa.

Sama cirkev priznala, že polícia skutočne vyšetruje jedného z ich vysokopostavených členov. Ide o košického vladyku Milana Chautura (61), ktorý pôsobí vo funkcii gréckokatolíckeho eparchu a všetky obvinenia popiera. Kde je pravda?

Kocúr, ktorý bol v minulosti vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza a neskôr odišiel na vlastnú žiadosť, otvorene prehovoril, že zneužívanie detí sa deje aj na Slovensku. „Sám mám vedomosť minimálne o jednom slovenskom biskupovi, ktorý sexuálne zneužíval deti. Existuje o tom aj dôkaz, ktorý nahrala nemenovaná televízia. Biskupa pozvali, pričom si myslel, že idú natáčať čosi ako Pošta pre teba. Stretol sa tam s dvomi dievčatami, sestrami, ktoré sa ho spýtali, či vie, prečo ho pozvali. Nevedel, tak mu jedna z nich povedala, že keď mala šesť rokov, obchytkával ju, potom ju vzal do izby a ukájal sa nad ňou. Dodala, že s tým musí žiť a dodnes sa s tým nevie vyrovnať,“ povedal Kocúr pre Denník N. Biskup mal následne vybuchnúť a riaditeľ televízie vraj dostal telefonát, že čo si to dovolili. „Údajne to už rieši aj Vatikán, hoci to nemám potvrdené,“ dodal Kocúr s tým, že nemenoval samotného biskupa.

Nový Čas kontaktoval aj Konferenciu biskupov Slovenska. Napokon reagovala Košická eparchia gréckokatolíckej cirkvi, ktorá incident sama priznala. „V novembri 2017 bola na Eparchiálny úrad v Košiciach ohlásená návšteva veriacich s gratuláciou k jubileu vladyku Milana Chautura, spojená so žiadosťou, aby mohla byť zaznamenaná pre televízny program Návraty a stretnutia.,“ začína reakcia cirkvi.

Vladyka ich prijal, návšteva sa odvíjala v pokojnej atmosfére, avšak v jej závere pani pred kamerou obvinila Mons. Chautura zo sexuálneho obťažovania v čase jej detstva. „Potom mi hovorila o tom, ako som ju hladkal, pritúlil, či pobozkal. Bolo mi jej ľúto, lebo dieťa pobozkať, pritúliť či objať je čosi normálne a ľudia to bežne robia stále, samozrejme, pokiaľ nemajú postranné úmysly,“ dodal sám Chautur.

Aj cirkev hovorí, že všetky obvinenia jednoznačne odmietol. „Ukázalo sa, že stretnutie bolo zinscenované podvodom, pre celkom iný účel aj inú reláciu. Následne sa pani obrátila aj na políciu. Mons. Chautur sa podrobil vyšetrovaniu a polícia vo veci koná,“ dodali z cirkevného úradu. Nevedia vraj, či pani kontaktovala aj vatikánske úrady, ktoré sú pri podobných obvineniach kompetentné konať z hľadiska cirkevného práva.

Reportáž točila RTVS ako súčasť relácie Reportéri. Televízia tvrdí, že k téme ešte zbierajú podklady. Polícia priznala, že žena podala trestné oznámenie pred mesiacom. Vyšetrovateľka však celú vec zastavila a prípad preveruje prokuratúra.

košický gréckokatolícky eparcha, ktorého vymenoval pápež Benedikt XVI. v roku 2008

bol vysvätený za kňaza v Prešove v roku 1981

pápež Ján Pavol II. ho v roku 1992 vymenoval za pomocného prešovského biskupa

pôsobí v Konferencii biskupov Slovenska na čele Rady pre rodinu a Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života

gréckokatolícka cirkev má najviac veriacich na východe Slovenska, hlási sa k nej 200 000 ľudí

delí sa na Bratislavskú, Prešovskú a Košickú eparchiu

kňazmi môžu byť aj ženatí muži

Prípady obťažovania kňazmi vo svete

Theodore Edgar McCarrick (88) - Pensylvánia, USA

Amerického kardinála Theodora E. McCarricka v júni na príkaz pápeža Františka odvolali z kňazského povolania pre sexuálne obťažovanie maloletého miništranta spred štyridsiatich piatich rokov. Tvrdí, že McCarrick chlapcovi, ktorý vypomáhal na vianočnej omši, rozopol nohavice a hladil ho na intímnych partiách. Podobný scenár sa mal zopakovať aj presne o rok. McCarrick zneužíval aj ďalšie dieťa a niekoľkých dospelých, vrátane budúcich kňazov.

Justo José Ilarraz - Guam

V Argentíne odsúdili v máji na 25 rokov väzenia katolíckeho kňaza v prípade sexuálneho zneužívania siedmich študentov kňazského seminára, ktorí mali v tom čase 10 - 14 rokov. Ilarraz zneužíval chlapcov v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch - v čase, keď bol prefektom v seminári v meste Paraná, metropole provincie Entre Ríos. Cirkev ho potrestala za jeho činy už v roku 1997, obete ani verejnosť však neinformovala.