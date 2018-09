Celebritný kardiológ Fischer oslávil jubileum vo veľkom: Honosné dary za tisíce eur

Oslava, ako sa patrí. Osem krížikov oslávil kardiológ profesor Viliam Fischer (80) v utorok a jeho veľký deň mu spríjemnil večer strávený v spoločnosti najbližších v jednom z bratislavských hotelov.

Na narodeninovej párty nechýbalo okrem kvalitného alkoholu či chutných pokrmov ani viacero známych osobností, ktoré prišli slovenskému srdciarovi zablahoželať v utorok podvečer do hotela v bratislavskej Trnávke.

„Vilkovi prajem do života, aby zostal taký, aký je, vážim si, že môžem byť jeho priateľom,“ povedal Jožko Golonka, „Prajem mu, aby bol stále taký fešák, cvičí a núti aj nás ostatných,“ dodala speváčka Jadranka. Kardiológ však vidí životný úspech v tom, čo vyštudoval. „Zdravie je kľúčové a o zdraví niečo viem. Keď ste zdraví, to ostatné už funguje,“ prezradil Fischer, ktorý si svoj veľký deň užíval s hosťami do neskorých nočných hodín.

Vzácne dary