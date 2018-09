Z Justina Biebera je nový Kurt Cobain: Spevák až nápadne pripomína legendu grungeu

V poslednom čase je okolo Justina Biebera (24) rušno. Špekuluje sa o tajnej svadbe s Hailey Baldwin (21), s ktorou je teraz v Londýne. Počas prechádzky britskou metropolou potešil fanúšikov spontánnym koncertom na ulici. Akoby pri tom vypadol z oka Kurtovi Cobainovi!

Justin a Hailley najnovšie trávia spoločné chvíle v Londýne. Vyzerajú zaľúbene a vidieť, že im to spolu veľmi ladí. Vymieňajú si vášnivé bozky, držia sa za ruky a ani na sekundu sa od seba neodlepia! Užili si vyhliadkové koleso London Eye s romantickým výhľadom na celý Londýn.

Nebol by to však Justin, keby nevytasil aj svoju najväčšiu zbraň - hlas a gitaru. Pred Buckinghamským palácom si sadol na fontánku a predviedol malý koncert. Jeho milá si ho radostne nakrúcala a okoloidúci sa veľmi potešili takémuto spontánnemu vystúpeniu. Ako si však jeho fanúšikovia všimli, Justin postupne zmenil imidž.

Z cukríkového uhladeného chlapca sa stal dlhovlasý, tak trošku neupravený chlap. Niekoho vám matne pripomína? Možné to je, pretože v poslednom čase. Strapaté dlhšie blond vlasy, neupravený štýl - dúfajme však, že podobnú majú len vizáž, a nie osud.

Vzali sa?

Hollywoodsky herec Alec Baldwin (60), strýko Hailey (21), všetkým nasadil chrobáka do hlavy, keď povedal, že Justin (24) sa s Hailey zosobášili tajne v New Yorku. V posledných dňoch tak každý špekuluje práve o tom. Ani jeden z nich však túto správu zatiaľ nepotvrdil a užívajú si svoju lásku plnými dúškami. Otázkou je len to, či sú v Londýne na svadobnej ceste, alebo len na obyčajnom výlete. Zasnúbili sa tento rok v júli.