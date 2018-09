Alfie má len 11 rokov, no pred sebou sľubnú kariéru: Z odstrkovaného autistu je model

Brit Alfie Aldrige (11) to nemá v živote ľahké. Pre príznaky autizmu ho neraz vyradili z kolektívu. No on všetkým vytrel zrak! Oslovila ho modelingová agentúra a začal fotiť pre vychytené značky.

Alfie Aldrige (11) je neobyčajne obyčajný chlapec z Británie. Jeho jediným odlišovacím znakom je, že trpí autizmom. Práve ten mu často komplikuje život! V jeho starej škole sa k nemu správali dosť zle - pre hendikep nemal povolené zúčastňovať sa na viacerých školských aktivitách. Jeho otec Garry Aldrige (50) sa na to viac nemohol prizerať, tak ho dostal do špecializovanej školy Larwood v Stevenage. Modelingová agentúra Zebedee Management si malého chlapca všimla a začala s ním spolupracovať. Z chlapca, ktorý sa pre svoj hendikep nemohol zúčastňovať na školskom fotení, sa zrazu stal model! Spolupracuje so značkou H&M, s britskou módnou značkou River Island a bude spolupracovať s Land Roverom pri reklame. Jeho otec chce, aby ľudia vedeli, že nejaké obmedzenie nemôže zastaviť ich sny! Odkedy sa Alfie začal venovať modelingu, je šťastnejší a jeho zúrive záchvaty spôsobené autizmom sa utíšili.