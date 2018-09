V sýrskom Idlibe utíchlo bombardovanie, tisíce obyvateľov sa vracajú do svojich domov

Po uzavretí dohody medzi Ruskom a Tureckom, ktorá má odvrátiť vládnu ofenzívu na provinciu Idlib na severozápade Sýrie, sa vrátili do svojich príbytkov v tejto časti krajiny tisíce obyvateľov, vysídlených v poslednom období v dôsledku násilia.

Informovali o tom v stredu sýrski opoziční aktivisti, ktorých údaje prevzali tlačové agentúry DPA a AP.

Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedla, že od pondelkového oznámenia rusko-tureckej dohody sa vrátilo do domovských miest a dedín už približne 7 000 ľudí z Idlibu a susednej provincie Hamá. Väčšina pochádza z vidieckych oblastí na severe či severovýchode provincie Hamá a juhu či juhovýchode provincie Idlib, poslednej významnej bašty protivládnych síl po siedmich rokoch občianskej vojny v Sýrii.

Podľa vyjadrenia predstaviteľa dobrovoľníckej humanitárnej organizácie Sýrska civilná ochrana, známej aj ako Biele prilby, smerovali konvoje s navrátilcami obzvlášť do oblastí, ktoré boli od začiatku septembra miestami prudkých náletov.

Organizácia Spojených národov uviedla, že v dôsledku intenzívnych útokov sýrskeho vojenského letectva v Idlibe a susedných provinciách pribudlo počas prvých 12 septembrových dní vyše 38 000 tzv. vnútorne vysídlených osôb. Väčšina utekala smerom k hranici s Tureckom, kde hľadali útočisko v už aj tak preplnených táboroch.

V provincii Idlib, ktorej prevažnú časť ovláda islamistická koalícia pod vedením zoskupenia spriazneného s teroristickou sieťou al-Káida, žijú približne tri milióny civilistov. Rusko, ktoré podporuje sýrsku vládu, a Turecko stojace na strane opozície sa dohodli na vytvorení nárazníkovej zóny oddeľujúcej vládne sily od povstalcov. Vzniknúť má do 15. októbra a obsiahnuť pás územia so šírkou 15-20 kilometrov. Povstalci majú na základe tejto dohody odovzdať do 10. novembra svoje ťažké zbrane, a to pod dohľadom Ruska a Turecka. Viacero radikálnych skupín však podľa SOHR plnenie dohody odmieta.