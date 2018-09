Imrecze odchádza 10 dní po prevalení škandálu s colnými podvodmi: Pre koho tak náhle končí?

Nečakane rýchly koniec! Riaditeľ Finančnej správy František Imrecze (46) odstúpil z funkcie. Svoje rozhodnutie oznámil na rokovaní finančného výboru parlamentu, ktorý sa zaoberal colnými podvodmi s čínskym tovarom.

Slovensko má podľa správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) zaplatiť Európskej komisii 302 miliónov eur. Imrecze bol pritom ešte nedávno skloňovaný ako nástupca Petra Kažimíra (50) vo funkcii ministra financií. Kto mu napokon zlomil väzy?

František Imrecze svoju rezignáciu odôvodnil ako snahu ochrániť zamestnancov pred politickým tlakom, ktorý je kvôli nemu vyvíjaný na úrad. „Nemienim sa ďalej podieľať na tomto politickom cirkuse. V roku 2012 som nastúpil do Finančnej správy po úspešnej komerčnej kariére, a preto som sa rozhodol rezignovať,“ vysvetlil Imrecze.

OLAF pri svojom vyšetrovaní dovozu textilu a obuvi z Číny do EÚ odhalil na Slovensku colné podvody za približne 302 miliónov eur. Imrecze pritom vylučuje, že by SR mala túto sumu doplatiť do rozpočtu Európskej komisie. „To nie je problém SR. To je problém viacerých krajín a Európska komisia bude čeliť tlaku z viacerých krajín, pretože kalkulácia priemernej ceny nie je právne obhájiteľná,“ povedal.

Opozíciu však jeho argumenty nepresvedčili. Podľa nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého sa colné podvody na Slovensku znova rozbehli od leta minulého roka. Vychádza pritom z dát Eurostatu, podľa ktorých prudko klesli priemerné deklarované ceny textilu a prudko stúpli jeho objemy. „Ťažko môžeme deklarovať nejaký úspech, možno deklarovať to, že objem podvodov je výrazne väčší ako v posledných troch rokoch a je o niečo nižší, ako bol v najhoršom období,“ vyhlásil Beblavý. Podľa Imreczeho Finančná správa pracuje s inými dátami, aké prezentoval.

Odchod Imreczeho je o to šokujúcejší, že doteraz sa v kuloároch spomínal aj ako možná náhrada za Petra Kažimíra na poste ministra financií, ktorý sa má porúčať do Národnej banky. Špekuluje sa tak, či Imrecze neskončil, aby nenaštrbil práve imidž Kažimíra. Politológ Tomáš Koziak vidí zákulisné ťahy v Smere a možný tlak Pellegriniho. „Jeho pozícia bola neudržateľná. Zrejme bol stiahnutý z tejto funkcie predovšetkým kvôli tomu, aby sa strana, ktorá ho nominovala, nestala ďalším terčom útokov.,“ ozrejmil Koziak.

Sám Smer však reagoval s tým, že Imrecze ešte nepovedal posledné slovo. „Pre stranu má František Imrecze obrovský odborný a politický potenciál, ktorý máme záujem využiť,“ skonštatovali zo strany s tým, že finančnú správu ochránil pred politikárčením. Minister financií Kažimír tvrdí, že prijal jeho rezignáciu. „Rozhodnutie akceptujem, rozumiem mu a chcem mu touto cestou poďakovať za jeho prácu,“ povedal Kažimír.

Ako šiel čas s Imreczem

vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave

pracoval na manažérskych pozíciách v súkromných firmách

od roku 2012 pôsobil vo funkcii prezidenta Finančnej správy

naštartoval modernizáciu Finančnej správy a chválil sa, že zlepšil výber daní

na druhej strane ho kritizovali za systém za 60 miliónov €, ktorý nefungoval

povesť si pokazil stretnutím s Miroslavom Výbohom, ktorý figuroval v kauze nákupu pandurov

vyšetrovatelia OLAF-u zistili, že v rokoch 2013 - 2014 prebiehali na Slovensku veľké colné podvody, ktoré vyčíslili na 302 miliónov eur

má apartmán v lyžiarskom stredisku na Donovaloch

čelil škandálom, keď vyšetrovateľ opísal kauzu daňových podvodov, vinou ktorých štát prišiel o 75 miliónov eur

otázky vzbudzoval aj fakt, že vymenil vyšetrovací tím, ktorý riešil Ladislava Bašternáka

Bolo to preventívne opatrenie

Tomáš Koziak, politológ

- Jeho pozícia, aj v súvislosti s tými poslednými odhaleniami, bola neudržateľná. Bol vtedy šéfom Finančnej správy a v čase jeho vedenia bola vytvorená škoda, ktorú bude musieť Slovenská republika zaplatiť. Tá pôjde asi do veľmi vysokých čísiel. Zrejme bol stiahnutý z tejto funkcie predovšetkým kvôli tomu, aby sa strana Smer, ktorá ho nominovala nestala ďalším terčom útokov - oprávnených samozrejme.Ten problém je živý, pokuta ešte vyrúbená nebola, tak toto bolo preventívne opatrenie. Čím skôr ho z tade stiahnuť, aby sa ukázalo, že nejaká zodpovednosť bola za to vyvodená.