Veľký test zdravých pochúťok: Ktorá proteínová tyčinka je najlepšia

Kupujete proteínové tyčinky? Obľuba týchto produktov evidentne rastie. Mnohí ľudia ich považujú za zdravú náhradu sladkostí, ďalší dúfajú, že zväčšia objem svalov, a niektorí nimi dokonca zaháňajú hlad.

Odborníci z českej iniciatívy Vím, co jím a piju analyzovali výživové hodnoty a zloženie tyčiniek. Čo zistili?

Rýchly a jednoduchý spôsob, ako si zaistiť potrebný príjem bielkovín. Presne na to je určená proteínová tyčinka. „Siahla by som po tyčinke, ktorá bude mať už 15 až 25 gramov bielkovín,“ tvrdí Karolína Hlavatá z Vím, co jím. Z 12 testovaných vzoriek túto požiadavku spĺňajú len tri a v obsahu bielkovín sú veľké rozdiely.

Kým víťaz obsahoval až 50 percent (Sportness Eiweiss 50 %), najhoršie tyčinky len okolo 20 %. „Pre bežných ľudí je vždy lepšie doplniť energiu z normálneho jedla,“ dodáva výživová poradkyňa Katarína Skybová.

Proteínové bomby

sú lepšie ako bežné sladké tyčinky, nerozhádžu vám hladinu cukru v krvi

niektoré sú namiešané z práškových zmesí - aby chutili, sú dosladené

ideálne je, keď obsahujú aj živočíšne proteíny

Dodá energiu, ale nadlho nezasýti

Katarína Skybová, Kompliment - Inštitút redukcie a prevencie nadváhy

Aj keď v názve majú bielkoviny, obsahujú takmer dvakrát viac sacharidov ako bielkovín. Okrem toho obsahujú aj tuky, a tak v malom množstve dodávajú koncentrovanú energiu. Jedna proteínová tyčinka dodá toľko energie ako hlavné jedlo, má však nízky obsah vlákniny, a preto nezasýti na dlhý čas. Ak zjete 65-gramovú tyčinku s čokoládovou polevou, prijmete 1 200 kilojaulov, teda asi 12 gramov bielkovín, 11 gramov tukov, 33 gramov sacharidov, z ktorých viac ako 90 % sú jednoduché sacharidy.