Rudolf to v živote nemal ľahké, udrela ďalšia rana: V momente prišiel o všetko! Zostalo mu len oblečenie na sebe

V jedinom okamihu prišiel Rudolf (54) o všetko, čo mal.

Chlapovi, ktorý sa ťažko pretĺka životom, zhorel príves aj s milovaným psíkom. A aj keď má podozrenie, kto to urobil, podľa jeho slov to políciu nezaujíma a chce len, aby odpratal neporiadok po zhorenisku.

V nedeľu popoludní mu v Bratislave zhorel do tla príves, v ktorom býval aj so svojím 18-mesačným psom Čikom, jeho jediným spoločníkom. V núdzi sa uchýlil k nevlastnej matke do Palárikova. Okrem vecí, ktoré mal na sebe, mu totiž nezostalo vôbec nič. „Po rozvode som prišiel z Česka s prázdnymi rukami. Aby som si vedel na seba nejako zarobiť, išiel som do Bratislavy, tam je to jednoduchšie. Býval som v takom staršom prívese,“ opisuje neľahkú životnú púť Rudolf (54). „Bolo mi samému smutno, tak som si kúpil psa, staforda, aj som sa s ním cítil bezpečne, volal som ho Čiko. Bol to môj jediný spoločník,“ so slzami v očiach hovorí jednoduchý chlap.

„Príves som mal zaparkovaný na parkovisku na Poliankach. Jeden muž sa mi tam však stále vyhrážal, chodil tam autom. Raz mi podpálil aj nejaké veci, tak som to odtiahol ďalej z parkoviska, aby to nebolo na očiach,“ tvrdí Rudolf. V nedeľu podvečer ho však po príchode „domov“ čakal obrovský šok. „Príves zhorel aj s mojím psom. Ostali mi len veci, čo som mal oblečené, tričko, krátke nohavice, sandále a vesta. Všetko, aj doklady, boli vnútri,“ vzdychá nešťastný muž.

„Ja som už predtým, ako som odchádzal, cítil benzín. Som presvedčený, že ten muž, čo sa mi vyhrážal, to podpálil. Viem aj jeho ŠPZ, aj ako vyzerá. Nikoho to však nezaujíma,“ má ťažké srdce vystrašený Rudolf. „Hasiči mi povedali, že som si to určite podpálil sám, že možno z elektriny. Ale ja som tam mal len agregát a ten bol vypnutý. Policajti mi povedali len toľko, že nech si ten bordel po sebe upracem,“ dodáva.

Momentálne žije s nevlastnou mamou v dome v Palárikove, kde má dedičský podiel po otcovi.“ uzatvára Rudolf. Podľa vyjadrenia polície na mieste udalosti neboli zistené skutočnosti, ktoré by odôvodňovali začatie trestného stíhania.