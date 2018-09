Na Trnavu čaká krst ohňom: Slová trénera hovoria za všetko

Pred premiérovým vystúpením v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2018/2019 vládne v tábore slovenského futbalového šampióna Spartaka Trnava pozitívna klíma, hráči nastúpia proti Anderlechtu Brusel bez prehnaného tlaku.

Stredopoliara Erika Grendela bez ohľadu na konečný výsledok poteší potlesk plného štadióna po konfrontácii s popredným belgickým klubom. "Klamal by som, ak by som povedal, že ide o normálny zápas. Anderlecht každý rok účinkuje v pohárovej Európe, je to veľmi silný a skúsený protivník. V Trnave je cítiť, že sa blíži veľký zápas, ľudia sa tešia rovnako ako aj my hráči. Budeme spokojní, keď nám fanúšikovia po zápase zatlieskajú, a to bez ohľadu na výsledok. Tak, ako to bolo po Crvenej Zvezde Belehrad. Bude to znamenať, že sme na ihrisku odovzdali všetko," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii Grendel, ktorý už skupinovú fázu EL dvakrát okúsil na vlastnej koži ako hráč Slovana Bratislava. "Do Trnavy som prišiel aj kvôli pohárom. Je úžasné, že si zahrám opäť v skupinovej fáze. Pravda, ak mi dá tréner dôveru," pousmial sa Grendel.

Tréner Radoslav Látal špeciálne chvenie necíti. "Aj keď treba povedať, že je to iný zápas ako tie, ktoré sme absolvovali v predkolách. Tešíme sa, že môžeme ponúknuť fanúšikom v Trnave pekné zážitky. Budeme bojovať o čo najlepšie výsledky," poznamenal český kormidelník, ktorý vo štvrtkovom zápase nebude môcť počítať s dvojicou stredopoliarov Lukášom Greššákom ani s Antonom Slobodom.

Na hre najbližšieho súpera vyzdvihol jeho útočnú silu. "Anderlecht hrá v netypickom rozostavení na troch obrancov a troch útočníkov, mužstvo má smerom dopredu obrovskú kvalitu. Bude záležať na našej dôslednosti a na tom, akí budeme kompaktní. Musíme zhusťovať priestory a čakať na našu šancu. Pre nás je už účasť v skupine malý zázrak, ale nestaviame sa do role outsiderov, že budeme všetko prehrávať. Budeme sa biť o dobré výsledky, nemáme čo stratiť, nemusíme byť pod tlakom. Spokojný budem s každým bodom." Zápas Spartak Trnava - Anderlecht Brusel má na Štadióne Antona Malatinského úvodný výkop o 21.00 h, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Povedú ho rozhodcovia zo Škótska na čele s hlavným Kevinom Clancym. Pôjde o tretí vzájomný súboj týchto tímov, v sezóne 1972/1973 uspela vtedajšia slávna garnitúra Trnavy dvakrát 1:0 v 2. kole Európskeho pohára majstrov, následne vo štvrťfinále stroskotala na Derby County.

V druhom zápase D-skupiny si Dinamo Záhreb zmeria sily na svojom štadióne Maksimir s Fenerbahce Istanbul, pôjde o prvý vzájomný zápas týchto tímov. V zostave hostí by nemal chýbať slovenský reprezentačný stopér Martin Škrtel.