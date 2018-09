Komplikácie počas predaja lístkov na MS: Priekupníci so systémom poriadne vybabrali!

Stredajší štart predaja vstupeniek na hokejové MS 2019 na Slovensku skomplikovali technické problémy.

Podobne ako pred domácim šampionátom v roku 2011 ho poznačila nefunkčnosť systému. Oficiálny predajca sa za chyby ospravedlnil a prijal opatrenia, aby sa situácia pri spustení druhej vlny predaja neopakovala.

"Chceli by sme sa ospravedlniť fanúšikom za komplikácie, ktoré sme v úplnej miere dokázali eliminovať až o približne hodinu a štvrť od oficiálneho začiatku predaja," uviedla Adriana Bujdáková, konateľka spoločnosti Ticketportal. Spoločným menovateľom všetkých technických komplikácií bola snaha eliminovať priekupníkov s lístkami, ktorí si na toto atraktívne podujatie brúsili zuby. Kapacitne systém predaj zvládal, chyba sa vyskytla v algoritme, ktorý mal odhaľovať podozrivé transakcie.

"Od prvej sekundy predaja sme čelili enormnému náporu záujemcov o kúpu lístkov, pričom sme počítali s minimálne päťnásobnými kapacitami, než boli alokované v roku 2011," vysvetlil Eduard Jánošík, zástupca softvérovej spoločnosti Denax. Podľa neho systém aj tak zvládal zákazníkov obsluhovať, zlyhal však obranný mechanizmus, ktorý mal zabezpečiť, aby poradie záujemcov neokupovali priekupníci.

"Musíme sa priznať, že algoritmus, ktorý priekupníkov identifikoval na základe viacerých parametrov, mohol v niektorých prípadoch zle vyhodnotiť napríklad viacero nákupov z rovnakej IP adresy, hoci mohlo ísť o rôznych ľudí. Neoprávnene tak vyhodil z radu na čakanie aj tých férových fanúšikov, pre ktorých sme tento systém robili v prvom rade," dodal Jánošík. Problémy boli rýchlo identifikované a algoritmus sa priebežne upravoval, aby k omylom neprichádzalo. V tom čase mohli zákazníci zaznamenať aj krátkodobé výpadky pripojenia, keď sa reštartoval server. A vtedy sa, žiaľ pre mnohých záujemcov, reštartovalo aj poradie.

Miroslav Šatan o novom asistentovi kouča Ramsayho: Najväčší kandidát je Handzuš!

Boj proti priekupníkom však nebol samoúčelný. Svedčia o tom aj štatistiky, keď rekordom bolo zaznamenaných 80 000 dopytov za sekundu a celkový dátový traffic dosiahol až 1 GB za sekundu. Doterajší rekord bol pritom 12 000 dopytov a 800 MB za sekundu.

"Systém sme testovali simuláciou na 60 000 požiadaviek za sekundu, no tento enormný záujem nebol spôsobený skutočnými fanúšikmi, ale botmi, ktoré automatizovali pre priekupníkov čakanie v rade, alebo aj samotný nákup." Boj proti podvodníkom skomplikoval situáciu aj v kamenných predajniach. Systém totiž tlačil vstupenky nie priamo komunikáciou s tlačiarňou, ale okľukou cez webový server. Vzhľadom na úpravy funkcionality tak síce fungoval predaj vstupeniek bez problémov, no tie nešli vytlačiť.

"V priebehu približne 40 minút sme spustili záložné riešenie a tlač už začala fungovať," dodala Bujdáková. Podľa jej slov však bol pri predaji priamo na výdajných miestach problém aj v tom, že okrem fanúšikov prejavili obrovský záujem aj priekupníci. Tí si chceli kúpiť enormné množstvá vstupeniek v rôznych kombináciách, a tak rad postupoval pomaly, aj keď tlač už fungovala bez problémov.

"Limit štyroch vstupeniek na jeden typ podujatia obišli napríklad tým, že si kúpili 4 permanentky, 4 lístky na hrací deň a niekoľko variácií vstupeniek typu 'follow your team'. To je naozaj neštandardné správanie bežného fanúšika. Na ďalšie kolá máme pripravené riešenia ako obmedziť takéto situácie. V najbližších dňoch to preberieme s organizačným výborom," uzavrel zástupca spoločnosti Ticketportal Marek Bezák.