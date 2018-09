Minister dopravy: Vydám pokyn vedeniu železníc, aby vzniknuté chyby opravili

Železnice na Slovensku boli podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) zanedbávané dlhšie obdobie pred jeho príchodom na ministerstvo.

"Snažíme sa to zmeniť. Pridali sme nové vlaky, chceme modernejšie cestovanie a skrátilo sa aj priemerné meškanie. Navyše, pribudlo 15 miliónov nových cestujúcich za posledné dva roky. Ale za dva roky nemôžeme stihnúť všetko a chyby, ktoré sú, sa ,samozrejme, snažíme postupne odstraňovať," opísal šéf rezortu dopravy.

Reagoval tak na stredajšie vyjadrenia predstaviteľov hnutia OĽaNO, ktorí ho vyzvali na odvolanie manažmentov železničných firiem. A to práve v nadväznosti na nehody, ktoré sa v poslednom čase na železniciach stali. Následne Érsekovi podobnú výzvu adresovali aj predstavitelia opozičnej SaS.

"Za súčasný stav je do veľkej miery zodpovedný aj Jiří Kubáček z OĽaNO, ktorý bol generálny riaditeľ sekcie železníc na ministerstve dopravy a aj on mohol konať a situáciu zmeniť a nemuselo to byť v takom štádiu, ako je to dnes," doplnil minister. S dnešným stavom nie je podľa vlastných slov spokojný. "Vydám pokyn vedeniu železníc, aby vzniknuté chyby čo najrýchlejšie napravili. Samozrejme, nedá sa to urobiť z jedného dňa na druhý. Ale všetci spolu pre to musíme urobiť všetko," avizoval Érsek.