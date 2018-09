Veľké prekvapenie v Susedoch: Deti sú späť! Čo robili posledných 10 rokov?

Diváci Susedov si ich vyžiadali, a tak sa pred kamery konečne postavili aj Milka s Gergelyom alias Kristína Barancová-Pírová (28) a Tomáš Majláth (30).

Dvojicu mladých hercov nebolo na televíznych obrazovkách prakticky desať rokov vidieť. Čo celý ten čas robili?

Keď točili Susedov prvýkrát, ona mala sladkých sedemnásť a on o dva roky viac. Dnes sú zo seriálových detí Stromokocúrovcov a Komáromovcov dospelí ľudia, ktorí si vyšliapali vlastné cesty životom.

Príjemné prekvapenie

„Susedia boli pre mňa uzavretou kapitolou. Už v čase ich nakrúcania som sa dostal na Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne a reálne by bolo v tom období pre mňa dosť zložité skĺbiť štúdium s nakrúcaním,“ spomína Tomáš a vzápätí dodá: „Keď oficiálne skončili, mrzelo ma to, no mám na nakrúcanie nádherné spomienky.“

Podobne vidí celú vec aj Kristína. „Ani mi nenapadlo, že by som sa do Susedov ešte niekedy mohla vrátiť. Ale príjemne ma to prekvapilo,“ konštatuje. Keď sa seriál začiatkom roka obnovil, deti v ňom chýbali, následne sa však tvorcovia začali baviť, že ich predsa len zaradia do deja. Kristína sa to dozvedela veľmi rýchlo, pracuje totiž v Markíze ako produkčná a v nových Susedoch dokonca plní úlohu výkonnej producentky.

Tomáš, z ktorého sa stal divadelný a dabingový herec, dlho o ničom nevedel. „Návrat Susedov som, samozrejme, zaregistroval, ale popravde mi ani na um neprišlo, že by to malo byť aj s deťmi. Pracujem v Divadle Nová scéna v Bratislave a presne v čase, kedy sa mi dostalo do uší, že sa Susedia idú nakrúcať, sme skúšali komédiu Pi čaj, miláčik, takže som mal plno roboty na skúškach a nemal som čas uvažovať nad tým, či mi zazvoní telefón z produkcie, alebo nie. O to viac som bol prekvapený, keď mi produkcia povedala, že si nás a teda aj môj návrat, vyžiadali hlavne diváci.“