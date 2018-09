Jozef Vajda sa v novom seriáli razantne zmenil: Je z neho poriadny tučko

Veľké brucho, sivá brada, pomalé reakcie, množstvo chorôb... Jozef Vajda (63) desaťročia tvrdohlavo odmietal starnúť, no došlo aj naňho. Avšak iba v novom komediálnom seriáli Ministri, ktorého nakrúcanie si očividne užíva.

So známym hercom sme sa rozprávali o politike, vnučke, dôchodku i problematickej neteri Petre Vajdovej.

V seriáli Ministri hráte nenažraného tučka a odporcu akejkoľvek fyzickej aktivity, čím idete výrazne proti svojmu charakteru. Mali ste vôbec v skutočnom živote nejaké lenivé obdobie bez športu so zvýšeným prísunom jedla?

Samozrejme, takéto momenty sa mi stali, hlavne vtedy, keď som mal za sebou náročné obdobia napríklad po zabehnutí maratónu. A zabehol som ho trikrát. Tvrdo som trénoval osem mesiacov, a potom prišiel čas, keď som na šport nemal chuť.

Vaša postava Krpca tiež trpí všetkými chorobami sveta. Vy ste ako rybička aj v dôchodkovom veku?

(smiech) Naozaj nebývam chorý. Za štyridsať rokov v divadle som bol asi len raz na péenke a to vtedy, keď na mňa padli sklenené dvere a zošívali mi nohu. Chválapánubohu, že mám taký organizmus. Ale skôr si myslím, že je to o prevencii, lebo za zdravie si je každý zodpovedný sám. Niektorí ľudia si choroby dosť pripúšťajú, keď sa opúšťajú - ak sa cítite silní a psychicky to zvládnete, choroba vás obíde. Lekári, ktorých mám rád a ktorých si vážim, vám povedia, že viac ako 90 percent chorôb je vo vašej psychike - v hlave.

Ako seriálový minister zdravotníctva máte nejaké skvelé rady pre kolegyňu, ktorá v tomto horúcom kresle skutočne sedí?

(smiech) Nechcem povedať, že ministerka zdravotníctva potrebuje rady, je to človek, ktorý má na starosti rezort, za ktorý musí čo najviac bojovať. Ale keď sa celá vláda alebo vládnuca strana, nedohodne, že chce naozaj podporiť zdravotníctvo, tak ministerka môže bojovať, ako chce, ale je to márne. Navyše naša súčasná vláda je už taká poskladaná, že neviem, či títo ľudia o niečom naozaj rozhodujú. Podľa môjho pohľadu chýba výchova detí, aby si uvedomili vlastnú zodpovednosť za svoje zdravie, aby mali informácie o základných zdravotných návykoch. Dnes ľudia nevedia, ako sa v tomto smere chrániť. Zdravie, kultúra, vzdelanosť pomáhajú tomu, aby spoločnosť napredovala a keď na toto nebudeme dbať, budeme chorí a sprostí.