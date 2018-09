Dvoch mužov obvinili z extrémizmu: Mali sa vyhrážať skupine Rómov

Dvoch mužov, ktorí mali bezdôvodne napadnúť skupinu Rómov, polícia obvinila z extrémizmu. Sudca obidvoch vzal do vyšetrovacej väzby - informovala o tom polícia v stredu na sociálnej sieti.

Podľa polície dvaja muži mali v nedeľu v Trnave počas prechádzania popri skupine šiestich Rómov, ktorí robili výkopové práce, vulgárne nadávať. Jeden z dvojice mal v ruke krátku strelnú zbraň čiernej farby, druhý držal v ruke nôž s čepeľou 14 cm. Zaútočili najskôr slovne a potom aj fyzicky na Rómov, pričom obaja obvinení počas tohto útoku kričali na adresu Rómov rôzne nadávky vzťahujúce sa na ich príslušnosť k rómskemu etniku.

Vyšetrovateľ NAKA v pondelok obvinil Jaroslava K. (40) z Trnavy z vydierania a násilia proti skupine obvateľov so zbraňou z extrémistického motívu. Matúš Z. (26) z Trnavy je obvinený z násilia proti skupine obyvateľov so zbraňou. Vyšetrovateľ v pondelok spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby oboch obvinených. V utorok sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu rozhodol o väzobnom stíhaní oboch obvinených.