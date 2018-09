Milenka Gelemová chytila na svadbe kyticu a rypla si do Patrasovej, jej syn zúril: Toto je úplné dno!

Český hudobník Felix Slováček (75) sa už dlhší čas na spoločenských akciách hrdo ukazuje v spoločnosti o 40 rokov mladšej priateľky.

Výtvarníčka Lucie Gelemová (35) zaujala miesto po jeho boku, hoci je ešte stále ženatý s herečkou Dagmar Patrasovou (62). Spoločné fotky s Felixom zdieľa aj na sociálnej sieti a jedna z najnovších spôsobila poriadne dusno.

Párik bol hosťami na svadbe a ambicióznej výtvarníčke sa podarila už tretíkrát za život chytiť kyticu, ktorú hádzala nevesta. Fotku s kyticou a Felixom zverejnila na Instagrame, avšak neodpustila si kontroverzný popis. ,,Chytila jsem na pasece květinu – aneb do třetice všeho dobrého,“ napísala. Prvá časť vety je pritom jasnou narážkou na text piesne Chytila jsem na pasece žížalu, ktorú kedysi naspievala práve jej rivalka v láske Patrasová.

Ako si všimol portál Blesk.cz, to rozpálilo do biela Felixa Slováčka jr. (35), syna herečky a hudobníka, ktorý je mimochodom Gelemovej rovesník. ,,Tak tento koment na Instagrame pri tejto fotky od Lucie ,chytila jsem na pasece květinu´ je taký trápny, úbohý a vlastne aj zlý a vysmievajúci sa do ksichtu našej rodine... Toto je skutočne to najväčšie dno,“ napísal verejne na jej profil.

Avšak čo príde, nemohol tušiť. ,,Milý Felix junior. Autorom onoho komentára je tvoj vlastný otec – ktorý pochopiteľne vedel, prečo tak činí. Pekný deň,“ odpovedala mu výtvarníčka. ,,V tom prípade sa vám ospravedlňujem. Nemohol som vedieť, že autorom onoho komentára je niekto iný, keď je na vašom Instagrame,“ zložil zbrane Slováčkov syn. Nie je tajomstvom, že ani on, ani jeho sestra Anička s milenkou svojho otca nechcú mať nič spoločné.