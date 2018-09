Tínedžerka si našla frajera, potom to celé prasklo: Najväčšie poníženie jej života!

Tínedžerka mala priateľa, no pred rodičmi to tajila. Keď sa to však prevalilo, nasledovala veľká potupa.

Britka Sophia Safaraei (18) má iránske korene a pochádza zo striktnej moslimskej rodiny, ktorá si potrpí na náboženstve a tradíciách. Dievčina si našla priateľa. Zrejme však tušila, čo sa môže stať a tak so svojou polovičkou stretávala v tajnosti tak, aby o nich jej rodina vôbec nevedela. Skrývať sa ale nemohli donekonečna. Nastal deň, kedy sa to celé prevalilo a následky sú poriadne drsné. Mitra (42) a Ali (56) nútili svoju dcéru, aby išla k lekárke. Tá jej mala urobiť testy, na základe ktorých by sa dozvedeli, či je ich dcéra ešte panna. Predtým však ešte otec tínedžerku ohrozoval nožom. Lekárka však odmietla urobiť test, pretože 18-ročná pacientka s tým nesúhlasila. "Obaja rodičia na mňa naliehali, nemohla som to urobiť pretože Sophia si to neželala," cituje lekárku britský denník Daily Mirror. Sophia sa jej zverila, že rodičia jej vzali telefón, chodia ju vyzdvihnúť do školy a musela skončiť aj s brigádou. Dievčina odišla z nemocnice bez vyšetrenia spolu s rodičmi, s ktorými prebieha súdny proces.