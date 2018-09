Učiteľke dávali lekári už len pár týždňov života: Zachránila sa vďaka jednej veci

Bývalá anorektička vyráža ľuďom dych vďaka obrovskej premene, ktorou prešla.

Chelsea Kamody (30) z Floridy, ktorá v súčasnosti učí na strednej škole, bojovala s anorexiou 10 rokov. Z dna sa však dokázala odraziť a dnes jej ľudia tlieskajú pod pódiom.

Keď bola žena na strednej škole, stará mama jej zomrela na rakovinu. Zasiahlo ju to natoľko, že začala mať problémy s príjmom potravy a jediný spôsob, ako sa vyrovnávala so žiaľom bolo extrémne intenzívne cvičenie. Jej váha napokon klesla na kritických 27 kilogramov. "Vďaka cvičeniu a behaniu som sa ako-tak vedela vyrovnávať so stratou milovanej osoby. Nielen, že som chorobne cvičila, no stratila som aj chuť do jedla," vysvetľuje.

V najhoršom období svojho života sa cítila veľmi zle. Vypadávali jej vlasy, bola jej stále zima, mala závraty, lámali sa jej kosti. "Najdesivejšia vec je, keď viete, že bojujete len sami so sebou, no každý deň tento boj prehrávate," spomína si na ťažké časy. V roku 2014 jej lekári povedali, že má pred sebou len pár dní života, ak nezačne bojovať. To ju naštartovalo natoľko, že boj vyhrala. Dnes jej z nej úplne iný človek. Váži 64 kíl a súťaží v kulturistike. "Vyhľadávajte pomoc a prijmite ju. Priznajte si, že máte problém a nevzdávajte sa. Mnohokrát to vyzerá nemožné, ale nikdy nie je neskoro svoj život otočiť," dodáva.