Trump po stretnutí s prezidentom Poľska: USA zvažujú u našich susedov trvalú základňu aj zrušenie víz

Spojené štáty zvažujú žiadosť Poľska o stálu vojenskú prítomnosť v tejto krajine, ako aj zavedenie programu, ktorý umožňuje občanom niektorých krajín cestovať do USA do 90 dní bez potreby získať vízum. Vyhlásil to v utorok americký prezident Donald Trump, ktorého citovala agentúra Reuters.